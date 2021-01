Waarom de nieuwe kantine van de korfballers van ONDO nog nooit vol gestaan heeft

"Het werd hier in eerste instantie heel rustig", blikt Witte terug. "Dan kom je zelf ook even tot rust, maar al gauw kwam ook het gemis. Het is een raar jaar." Op de dagen dat Witte normaal bij de club te vinden is, geeft hij training, maar zorgt hij er bijvoorbeeld ook voor dat elk team op zaterdag genoeg spelers heeft. "Je doet het voor de zaterdag, dat is prachtig. Dat zijn de dagen die ik het meest mis."

"Als ik hier in de ochtend aankom, dan staan de ouders van de jongste jeugd al lekker een bakkie koffie te doen. Praatje hier, praatje daar." Het is het sociale aspect dat door Witte het meest wordt gemist. "Soms zijn de resultaten goed, soms zijn ze wat minder, maar desalniettemin is het altijd gezellig."

Niels Witte hoopt snel weer op gezelligheid bij ONDO (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks corona was 2020 wel een mooi jaar voor ONDO. In de zaal promoveerde de club naar de Overgangsklasse. Een niveau waar de ONDO nog nooit speelde. "Maar dat hebben we nooit uitgebreid kunnen vieren", zegt Witte.

65-jarig jubileum

Dat geldt ook voor het 65-jarig jubileum van de vereniging en ook de opening van het nieuwe kantinegebouw is nog niet echt gevierd. "De kantine waarin we nu staan heeft nog nooit helemaal vol gestaan. Ik hoop dat we snel gezellig hier weer kunnen komen."