Een week avondklok in Zeeland: 'Alles bleef relatief rustig'

De avondklok werd op donderdag 21 januari aangekondigd en dat maakte wat los. In Goes werd er gedemonstreerd en de telefoon bij de Luisterlijn in Middelburg stond roodgloeiend. "Mensen zijn bang voor wat komen gaat. Het geeft de mensen een gevoel van onmacht", zei Hellen den Hoedt, begeleider bij de Luisterlijn.

Op het voetbalveld in Oost-Souburg maakten een aantal voetballers zich niet zo'n zorgen om de nieuwe coronamaatregel. "Ik vind het wel een beetje bullshit, maar ja, we kunnen er niets aan doen. We kunnen wel allemaal de straten op en van alles in de fik steken, maar uiteindelijk gaat het niks veranderen. Het is zoals het is."

Hart onder de riem

De dag voor de nieuwe maatregel stak politiedistrictchef Joost Manusama Zeeuwen nog een hart onder de riem: "In het algemeen houden Zeeuwen zich goed aan de regels", vertelde hij. "Ik heb er vertrouwen in dat het grootste deel van de Zeeuwen dat ook tijdens de avondklok zal doen."

Toen de avondklok op 23 januari 21.00 uur voor het eerst van kracht werd, leek Manusuma dan ook gelijk te krijgen: de Zeeuwse straten lagen er verlaten bij.

"Wel werd er, ondanks de stilte, in de avonduren uit voorzorg meer politie ingezet", vertelt korpsbeheerder Bergmann. De werktijden van politiediensten werden aangepast zodat er 's avonds meer agenten beschikbaar waren. "En achteraf bleek dat toch wel nodig te zijn", bekent hij.

Illegaal feest

In een schuur in Ovezande bleek die eerste avond een feest aan de gang. De agenten hebben uiteindelijk zestien jongeren die aanwezig waren beboet, onder meer voor het niet houden van voldoende afstand. Tegen de organisatie van het feest, een moeder en zoon die op het boerenerf wonen, wordt proces-verbaal opgemaakt vanwege het illegaal organiseren van een evenement.

Politie beëindigt illegaal feest in schuur Ovezande (foto: Wijkagenten Borsele)

Ook in Middelburg was het onrustig. De pakketautomaat van PostNL bij winkelcentrum Veersche Poort in Middelburg werd die nacht tot twee keer toe opgeblazen, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. Getuigen zagen 'jongeren met hoodies' wegrennen, maar de politie heeft nog geen verdachten opgepakt.

Demonstraties

Op sociale media ging zondag een oproep rond om in Hulst te demonstreren tegen de avondklok. Op maandag volgde er een oproep in Vlissingen en op dinsdag in Middelburg en Goes. Het bleef bij een oproep of er bleken meer agenten op af te komen dan demonstranten.

Kijk wat je aanricht, hoe bang je mensen maakt, doe het alsjeblieft niet." korpsbeheerder Harald Bergmann

"We hoopten dat wanneer we van tevoren veel politie zouden inzetten, alles onder controle zou blijven. En bij de meeste geplande demonstraties was dat ook zo", vertelt Bergmann. In Vlissingen kwamen er maandag vlak voor het ingaan van de avondklok toch tientallen mensen bij elkaar. Het bleef rustig, wel werd iemand aangehouden. Na het ingaan van de avondklok om 21.00 uur waren de straten in Vlissingen weer leeg.

Bange ondernemers

In Middelburg was het op dinsdag vlak voor de avondklok druk in de binnenstad. Niet met demonstranten, maar met ondernemers die uit voorzorg de ramen van hun winkels dichttimmerden. In diverse steden in Nederland waren al rellen uitgebroken en winkels geplunderd. "De ondernemers van Middelburg waren erg geschrokken van wat er in de rest van het land gebeurde, wat betreft de rellen", vertelt Bergmann.

Een aantal Middelburgse ondernemers timmeren uit voorzorg de ruiten dicht (foto: Omroep Zeeland)

Bergmann, die ook burgemeester van Middelburg is, vaardigde een noodbevel uit. Het bevel gaf de politie de mogelijkheid om iedereen die niks te zoeken had in het centrum weg te sturen. Het bevel werd door de politie vooral gebruikt om auto's die het centrum in wilden rijden te controleren. En dat leek te werken, want het bleef rustig. Wel houden de ondernemers de planken voorlopig nog even voor de ruiten.

Waarschuwing

De korpsbeheerder wil de mensen die oproepen tot protest maken of delen, persoonlijk toespreken. "Mochten jullie nou weer zoiets bedenken van: ik ga weer een reloproep plaatsen op sociale media, doe het alsjeblieft niet. Kijk wat je aanricht, hoe bang je mensen maakt. De politie zal het niet laten om jullie aan te houden. Ze blijven actief speuren op sociale media naar dit soort berichten en jullie zullen ook berecht worden. Dat is gebleken", zegt hij.

Aanhoudingen en straffen

Bergmann doelt dan op de vier Goesenaren die afgelopen woensdag voor de snelrechter stonden. Zij moeten de gevangenis in voor het delen van een oproep tot rellen. Het gaat om een Goesenaar van 18 jaar, twee van 19 jaar en een van 20 jaar. Daarnaast kregen ze ook een werkstraf van 60 uur.

Een aanhouding in Vlissingen, afgelopen maandagavond (foto: HV Zeeland)

Sinds de invoering van de avondklok heeft de politie in Zeeland in totaal zeventien mensen aangehouden. Het gaat om zestien mannen en één vrouw die opgepakt werden voor bijvoorbeeld opruiing, geweldpleging en belediging. Eén jongen is minderjarig.

Trots vooruit kijken

Bergmann wil nu vooral vooruit kijken. "We weten nog niet wanneer de avondklok opgeheven gaat worden", zegt hij. "Ik ben trots op de Zeeuwen, hoe wij het met z'n allen hebben aangepakt. Bange ondernemers die zich door deze tijd heen slaan, maar ook de hulpdiensten, die ontzettend hard moeten werken; houd nog even vol!"

Lees ook: