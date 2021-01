Dansen in de tuin van de dansjuf

Kleij is naar de gemeente gestapt met de vraag of zij buiten les mocht geven aan kinderen onder de 18 jaar en dat mocht. De volgende stap was een geschikte locatie te vinden. Al snel kwam Kleij op het idee om in haar eigen tuin danslessen te geven. Maar wie buiten sport krijgt natuurlijk te maken het weer.

Tijdens de eerste lessen sneeuwt het in Goes. Kleij heeft een blauw zeil over haar tuin gespannen zodat haar leerlingen enigszins droog kunnen dansen. Eén ding is zeker: weer of geen weer, de lessen gaan gewoon door. "Ik vind dat de kinderen recht hebben op de danslessen waarvoor zij betalen", vertelt de ondernemer.

Onzekere tijden

Kleij vindt het belangrijk dat de kinderen bewegen, maar de tuinlessen zijn ook belangrijk om de dansstudio overeind te houden. De ondernemer valt naar eigen zeggen, net zoals veel andere kleine ondernemers, buiten de boot voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling. "Dit houdt in dat ik het als kleine ondernemer maar gewoon moet uitzoeken", legt Kleij uit. Ze wil graag dat ze ná de pandemie ook nog een dansschool heeft en probeert om op een creatieve manier toch een oplossing te vinden.

Dansleerlingen van Shirley Kleij. (foto: Omroep Zeeland)

Kleij krijgt enthousiaste reacties. "Buurtbewoners gooien succeswensen in de bus, de ouders zijn blij en vooral de kinderen zijn blij eindelijk weer in groep te kunnen dansen", aldus de dansjuf. Dat de kinderen blij zijn om weer te dansen, straalt er vanaf. De kinderen doen vrolijk de danspasjes van hun juf na. Aan de sneeuw hebben de kinderen geen boodschap. "Het gaat ons meer om het dansen, dat het sneeuwt maakt niet echt uit", zegt een enthousiaste leerlinge.