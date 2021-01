Zeeland heeft hoogste Beatrixpromillage van Nederland

Beatrixstraat Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Dat hoge Beatrixgehalte van onze provincie begon al vroeg. Eigenlijk direct al na haar geboorte op 31 januari 1938. Want de toenmalige gemeente Breskens vernoemde onmiddellijk al, binnen enkele minuten na de bekendmaking, een straat naar het prinsesje.

Daarmee had Breskens de primeur van Nederland, zo lezen wij in een spannend verhaal op de voorpagina van de Middelburgsche Courant op 2 februari van dat jaar.

Krantenbank Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Die allereerste Beatrixstraat is in de oorlog verloren gegaan. Zie kader voor het hoe en waarom.

De verdwenen Beatrixstraat De Beatrixstraat in Breskens moet je zoeken in het verlengde van de Wilhelminastraat, nabij de Philips van Kleefstraat en het Oranjeplein. De nieuwe straat was nog niet bebouwd. Twee jaar na de geboorte van het prinsesje brak de oorlog uit. Het slot daarvan verliep voor Breskens uiterst dramatisch. Grote delen van het dorp werden platgebombardeerd. Bij de wederopbouw is het Oranjeplein groter gemaakt, maar de Wilhelminastraat en de Beatrixstraat kwamen niet meer terug. Met dank aan Willy Morel die op ons verzoek de kadasterkaart van 1940 heeft geraadpleegd.

Hoogste promillage

Er bleven genoeg Beatrixstraten over. In Zeeland zijn er volgens de postcodetabel 9.013 straten, waarvan er 32 naar onze voormalige koningin Beatrix zijn vernoemd, dat is 3,6 promille, het hoogste promillage van ons land. Zeeland is daarmee de 'Beatrixte' provincie van Nederland. Limburg komt met een promillage van 2,9 op de tweede plaats. Flevoland staat helemaal onderaan het ranglijstje.

Kaart

Ga met de muis over onderstaande kaart. Opvallend is dat Noord-Nederland niet zoveel vernoemingen van Beatrix heeft als de rest van Nederland.

Filter

Bij het uitzoeken van de straten is de online postcodelijst gebruikt. Daarin worden in totaal 230.767 Nederlandse straat-, plein-, laan- en wegnamen genoemd. Het algoritme heeft alleen naar de vernoemingen van prinses/koningin Beatrix die nu jarig is gekeken en de andere, historische Beatrixen eruit gefilterd. Zo is bijvoorbeeld de Beatrix van Dongenstraat in Heemskerk niet meegeteld.

In Zeeland

Dit zijn de Zeeuwse Beatrixstraten, -wegen en -lanen.