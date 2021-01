Sportscholen dicht, dan maar spinninglessen in de woonkamer

Een aantal weken geleden kwam het idee bij Meulmeester opborrelen. Voor een sportschoolhouder is het in deze tijden ook een stuk rustiger. Om zijn klanten niet te verliezen, kwam hij met het idee om de spinningfietsen naar de mensen thuis te brengen. "We waren wel een hele dag bezig met op en aan rijden om alle fietsen bij de mensen thuis te krijgen", vertelt Meulmeester.

45 aanmeldingen, 30 fietsen

"Een aantal mensen hebben een spinningfiets thuis, maar lang niet iedereen", zegt Meulmeester. De spinninglessen zijn bij de sportschool erg populair. Uiteindelijk meldde ongeveer 45 mensen zich aan voor een fiets, terwijl er maar 30 fietsen beschikbaar waren voor de uitleen. "We hadden nog wel meer fietsen kunnen uitlenen inderdaad."

Het wachten is op het moment dat de sportscholen weer open gaan, want dan zullen de spinninglessen gewoon weer in de sportschool gehouden worden. Als is het enthousiasme door deze actie groot. "De reacties waren super positief en ze zijn allemaal super dankbaar dat we zoiets voor hun doen", vertelt Meulmeester.