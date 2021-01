Bomen eerder de grond in om zo 'klimaatschade' te voorkomen.

Bomen planten in het voorjaar - denk aan de Nationale Boomplantdag in maart- was heel lang de gebruikelijke werkwijze. Maar door de klimaatverandering is dat niet meer verstandig. Gemeenten willen de jonge boompjes nu allemaal eind januari in de grond hebben. Zo kunnen de bomen een voorsprong opbouwen bij de wortelontwikkeling, waardoor ze beter gewapend zijn tegen droogte of hevige regenval. Ook tuincentra en kwekerijen zijn, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, voorstander van het planten van bomen en struiken in het najaar en de winter.

Water geven kostte vele duizenden euro's

Als de bomen een goed wortelstelsel hebben is er bij langdurige droogte minder kans op schade en sterfte. Dat scheelt de gemeenten veel geld. Alleen al het extra bewateren van de bomen kostte de gemeente Middelburg vorig jaar tienduizenden euro's, zegt groenopzichter John Verhage. En dat willen ze niet meer, dus wordt de planttijd vervroegd. "In maart kan het al heel warm zijn. Nu proberen we de bomen eerder bij ons te krijgen, en als ze van de kweker komen gaan ze snel daarna de grond in."

Bomen die in najaar of winter worden geplant kunnen zich beter wapenen tegen droogte (foto: Omroep Zeeland)

Andere grote gemeenten als Goes en Terneuzen zijn ook al overgestapt op aanplanten in het najaar en de vroege wintermaanden. Vlissingen stapt binnenkort waarschijnlijk over. Bij het uitkiezen van nieuwe bomen en struiken wordt ook gelijk gekeken naar soorten die beter tegen extremen kunnen, zegt een woordvoerder.