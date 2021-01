Leenpuzzels thuisbezorgen zorgt voor stukje afleiding

"Nu met de huidige maatregelen moeten we toch een beetje creatief zijn", zegt bedrijfsleider Ivo van Beekhuizen. "Dus we hebben gezegd: we inventariseren alles, maken er een catalogus van en die zetten we bij ons op de website." Mensen kiezen vervolgens een puzzel, sturen een mailtje en voila: iemand van het Polderhuis komt aan je deur.

'Wat ga ik nu weer eens doen vandaag?'

Kleine disclaimer: het is alleen voor mensen op Walcheren. "Het is niet te doen om een puzzel naar Tholen of Schouwen-Duivelandte brengen", zegt Van Beekhuizen. Duur is een 'abonnement' op de legpuzzel-o-theek niet: je koopt een deelnemerskaart voor 10 euro waar je 10 puzzels voor kunt wisselen.

"Geweldig!" Marjan van Rooijen pakt vanuit de deuropening van haar huis de door haar bestelde puzzel dankbaar aan. "Het is toch altijd een beetje zoeken. Wat ga ik nu weer eens doen vandaag?" Ze is dan ook erg blij met de bezorgservice. "Wat dat betreft verzinnen we hier op het dorp altijd van dit soort activiteiten."

"Het is altijd fijn dat je iets voor de samenleving kan doen", beaamt Van Beekhuizen. "Dat doen we met het museum door de geschiedenis bij de mensen te brengen, maar ook met evenementen, lezingen en andere activiteiten. De puzzels horen daar ook bij."

Ivo van Beekhuizen tussen de puzzels van de digitale legpuzzel-o-theek in het Polderhuis (foto: Omroep Zeeland)

Van Rooijen haalt ondertussen de puzzel uit de tas. "Leuk, van het koningshuis", zegt ze enthousiast. "Duizend stukjes." Ze kan weer een week of drie vooruit.