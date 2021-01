Shirin van Anrooij: 'Ik was nog te voorzichtig na mijn val in Tabor'

Shirin van Anrooij (archief) tijdens het EK veldrijden eerder dit jaar in Rosmalen. (foto: Orange Pictures)

Bij de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in Tabor viel Van Anrooij bij start. Daar kwam haar arm in aanraking met een schijfrem, waardoor ze een grote open wond had. Twee maanden moest Van Anrooij revalideren en het WK veldrijden in Oostende was haar eerste wedstrijd sinds die val.

Dit was niet waar je vooraf aan had gedacht toch?

"Nee zeker niet. Ik stond op de tweede rij bij de start en degene voor me was ook niet echt snel weg. Daardoor kwam ik al meteen in het gedrang. Ik merkte toen dat ik nog redelijk voorzichtig was na mijn val in Tabor. Bij de eerste passage in het zand kwam er iemand tegen mijn arm aan en dat deed toch best veel pijn. Daarna kon ik mijn fiets ook niet meer goed op de schouder pakken en had ik ook nog eens een lekke band. Alles ging mis in de eerste ronde."

Lag het meer aan de angst die je hebt na je val?

"Aan de ene kant wel natuurlijk, maar ik merkte ook dat ik twee maanden geen wedstrijd gereden heb. Die lekke band hielp daar ook niet echt aan mee. Het was veel lopen in het zand en ik kon de fiets gewoon niet meer goed in mijn nek leggen. Dat was niet meer te doen."

"Alles ging mis in de eerste ronde." " Shirin van Anrooij na haar opgave op het WK veldrijden in Oostende

Had je verwachtingen vooraf?

"Eigenlijk niet. Ik wist gewoon dat ik er open in moest gaan en moest genieten van het feit dat ik gewoon weer aan de start kon staan. Dat heb ik ook gedaan. Het is dan niet gelopen zoals ik had gewild, maar nu kan ik het veldritseizoen afsluiten en me volledig op het wegseizoen focussen."

Is dit nou een veldritseizoen dat je heel snel kan vergeten?

"Dat kan je wel stellen ja, zonder enige twijfel. Eigenlijk moet ik dit seizoen vergeten, doorgaan voor de weg en dan gewoon meteen het veldritseizoen van volgend jaar goed beginnen. Niet meer teveel aan dit seizoen denken in ieder geval."