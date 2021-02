Goedemorgen! Herdenking, mussen & bomen planten

Vanwege de coronamaatregelen is de herdenking namelijk niet publiekelijk toegankelijk. Wel is de herdenking te volgen via internet en televisie. Omroep Zeeland zendt vandaag vanaf 10.00 uur de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Monument Watersnoodramp in Ouwerkerk live uit. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers worden er kransen gelegd.

Herdenking van de watersnoodramp in 2020 (foto: Watersnoodmuseum)

De huismus is opnieuw de meest getelde vogel in Zeeland. Tijdens de nationale tuinvogeltelling werd de huismus ruim 14.000 keer gezien in onze provincie. Dat is meer dan de afgelopen paar jaar. Ook de tweede plek is hetzelfde als afgelopen jaar: de koolmees. Op de derde plek is de merel geëindigd. Die vogel eindigde vorig jaar op de zevende plek.

Bomen planten

De Zeeuwse gemeenten hebben het roer omgegooid als het gaat om bomen planten. Normaal gesproken planten de gemeenten hun nieuwe bomen aan in het voorjaar. Maar door de extreme droogte van de afgelopen jaren, hebben veel van die bomen het niet gered. En dat is zonde van de boom en van het geld. Daarom hebben ze er dit jaar voor gekozen de jonge bomen eerder te planten. Niet in het voorjaar, maar in het najaar en de winter.

Er wordt nu online spinningles gegeven bij Healthclub Zeeland Gezond (foto: Omroep Zeeland)

Spinningles op afstand

Je moet toch wat, moet Eric Meulmeester, sportschoolhouder in Middelburg, gedacht hebben. De sportscholen zijn sinds 15 december gesloten, maar mensen willen sporten. En als de klanten niet naar de sportschool komen, komt de sportschool wel naar de klanten. Zo'n dertig bezoekers van de sportschool hebben nu thuis tijdelijk een spinningfiets staan. Zo kunnen zij toch nog de spinninglessen volgen, maar dan op afstand.

En winters zonnetje op het strand van Zouteland (foto: Anne Droogsma)

Het weer

Het wordt een bewolkte maandag, en vooral vanochtend valt verspreid wat regen of motregen. Het is vanochtend net boven nul, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is een graad of vier. Er is eerst een zwakke tot matige noordoostenwind, vanmiddag draait de wind naar noord tot noordwest.