Kijk terug: de herdenking van de Watersnoodramp in Ouwerkerk

Het is dit jaar 68 jaar geleden dat de dijken in Zeeland en andere delen van Zuidwest-Nederland doorbraken. In het rampgebied vielen 1836 slachtoffers, waarvan 865 in Zeeland. Daarmee was Zeeland de zwaarst getroffen provincie.

Tijdens de herdenking legde burgemeester Jack van der Hoek samen met zijn vrouw Ingrid van der Hoek-Jansen een krans namens de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarna hield hij een toespraak. De andere kransen die er liggen zijn namens de provincie Zeeland, de deltacommissaris en Rijkswaterstaat, het Watersnoodmuseum gelegd. En er zijn bloemen namens de Molukse Gemeenschap Walcheren.

Kinderburgemeester Josefien van der Meer legde een witte roos bij het monument. De andere witte rozen zijn van betrokkenen die de afgelopen dagen rozen hebben gekocht via het Watersnoodmuseum ter nagedachtenis aan hun dierbaren. Na de herdenking kunnen mensen nog bloemen of kransen leggen bij het Nationaal Monument als ze zich aan de coronamaatregelen houden.

Symposium Herdenken in coronatijd

Het watersnoodmuseum organiseerde na afloop van de herdenking een symposium in de vorm van een talkshow met als thema: Herdenken in coronatijd. Deze talkshow werd gestreamd via de website van het Watersnoodmuseum en gepresenteerd door Michael Coomans.