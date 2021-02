'Derde keeper bij Excelsior? Die kans kun je niet laten liggen!'

De eerste maanden bij de club uit Kralingen zijn goed bevallen voor Bleijenberg. De afgelopen twee seizoenen vertoefde de keeper uit Sluiskil in België bij Waasland-Beveren en Royal Antwerp FC, maar hij is blij dat hij ervoor gekozen heeft om terug te keren naar Nederland. "Het plan is om voorlopig in Nederland te blijven. Ook bij deze club als het aan mij ligt."

Belgisch avontuur

Als Bleijenberg terugkijkt op de periode in België staat hij nog steeds achter de keuze om daar naartoe te gaan. Hij kwam toevallig bij een club over de grens terecht. "Ik zag een video op YouTube van een keepersschool in België. Toen heb ik een berichtje gestuurd en ben ik daar mee gaan trainen. Uiteindelijk kreeg ik de kans om bij Waasland-Beveren te spelen.''

Keeper Lars Bleijenberg op de training bij Excelsior. (foto: Omroep Zeeland)

Na Waasland-Beveren kwam Bleijenberg bij Royal Antwerp terecht, maar na één seizoen keerde hij weer terug naar Nederland. Bleijenberg kreeg de kans om derde keeper bij Excelsior te worden. "Dat is een kans die je niet kan laten liggen vind ik. Hier heb ik de mogelijkheid om bij het eerste elftal aan te sluiten en te trainen en dat had ik bij Royal Antwerp niet."

Slagen in het betaald voetbal

"Zeker de laatste twee à drie maanden heb ik het idee dat ik goed vooruitga op de training", zegt Bleijenberg. Alleen komt de Zeeuws-Vlaming niet aan spelen toe, want de beloftencompetitie ligt voorlopig nog stil.

Daardoor moet Bleijenberg vanaf de kant toekijken, maar ondanks dat heeft hij één doel voor ogen: slagen in het betaald voetbal. Bleijenberg: "Waar dat is, maakt me niet zoveel uit. Het liefst bij Excelsior natuurlijk. Dit is toch het mooiste beroep dat er is en dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen."