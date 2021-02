34 Zeeuwen met corona in ziekenhuizen, 8 op de IC

(foto: Omroep Zeeland)

In ziekenhuis Adrz in Goes zijn 23 Zeeuwse patiënten opgenomen met een ernstige corona-infectie en opnieuw één patiënt uit Zuid-Holland. In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen liggen elf patiënten uit Zeeland.

Acht patiënten op de IC

Acht patiënten worden behandeld op de IC. Vijf in Goes, drie in Terneuzen. Sinds oktober schommelt het aantal IC-patiënten in Zeeland tussen de acht en twaalf, met een piek van vijftien patiënten op het hoogtepunt van de tweede golf begin november.

