'Het openen van de scholen moet wel verantwoord zijn'

Pim van Kampen, voorzitter van CPOZ (foto: Omroep Zeeland)

Van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, was blij voor de leerlingen toen hij hoorde dat de scholen op 8 februari weer open zullen gaan: "Kinderen horen op school dus daar ik ben ik blij om. En ook voor de ouders die thuis moeten werken. Maar ik merk ook veel bezorgdheid onder het personeel. We zitten allemaal in een soort spagaat. Was het niet slim geweest om wat langer te wachten?"

Extra maatregelen

De overheid heeft aangekondigd dat er extra maatregelen zullen worden genomen als de scholen open gaan. Zo moeten in de groepen zeven en acht leerlingen afstand van elkaar houden en wordt er nagedacht over het invoeren van mondkapjes voor bepaalde groepen. Volgens Van Kampen is dat niet te handhaven: "Kinderen willen bij elkaar zijn dus dat is niet te doen."

Voorrang bij vaccineren?

Het onderwijzend personeel voorrang geven bij de vaccinaties is volgens Van Kampen ook niet reëel: "Natuurlijk willen ze dat maar dat wil iedereen. Ook de buschauffeur of een cipier of wie dan ook, dat is volkomen logisch. Wij conformeren ons natuurlijk aan het besluit van het kabinet maar hopelijk hebben ze goede argumenten en kunnen ze ons gerust stellen.