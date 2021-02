Crowdfunding Zeeland Investment Beheer populair, ondanks coronacrisis

Henk van Koeveringe (foto: Omroep Zeeland)

Zo kon een zorgorganisatie met de hulp van een crowdfundingsactie van 1.100 zorgwoningen in Groningen kopen. Via adviseurs is de klus bij het bedrijf van Van Koeveringe terechtgekomen. "We krijgen zo'n twintig aanvragen per jaar, waarvan we er vier doen", zegt Van Koeveringe. "Via sociale media maken we reclame voor crowdfundingsacties en we zijn ook ter plaatse. Met mensen in een zaaltje, waar we ze enthousiast proberen te maken voor het project."

In het jaarverslag van Zeeland Investment Beheer valt te lezen dat in het begin van de coronacrisis de investeringen achterbleven. Van Koeveringe heeft zich daar geen zorgen om gemaakt. "Als het stormt, blijven de mensen binnen. Tot de storm is overgetrokken, en dat gebeurde vrij snel."

'Verwarrend jaar'

In de uitzending keek Van Koeveringe ook kort naar zijn oude vak, in de recreatiesector. Het was volgens hem een verwarrend jaar, eerst moesten de bedrijven dicht, toen mochten ze weer open. Wat de omzetten betreft ging het nog wel in Zeeland, dankzij de goede zomer. Maar voor dit jaar zullen de boekingen moeizaam verlopen, verwacht Van Koeveringe.

Henk van Koeveringe over Zeeland Investment Beheer