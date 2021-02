Coronatrend: vooral daling op de Bevelanden

(foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM meldde vandaag geen ziekenhuisopnamen of overlijdens gedurende het laatst gemeten etmaal.

Zevendagenlijn

Dagelijks berekent Omroep Zeeland de zevendagentotalen per regio om er een trendlijn, de zogenoemde zevendagenlijn van te maken. Op de Bevelanden gaat die zevendagenlijn omlaag. De andere Zeeuwse regio's hebben op dit moment geen duidelijke richting omhoog of omlaag. Per saldo gaat de zevendagenlijn voor heel Zeeland (niet in de grafiek) ook omlaag.

Met negentien nieuwe besmettingen is Terneuzen nu de koploper in onze provincie. Middelburg komt met veertien op de tweede plaats.

Per gemeente

do 28 jan vr 29 jan za 30 jan zo 31 jan ma 1 feb Borsele 3 2 5 4 2 Goes 12 8 7 9 7 Hulst 6 9 7 6 7 Kapelle 3 2 1 4 1 Middelburg 13 17 20 13 14 Noord-Beveland 6 3 8 5 1 Reimerswaal 7 6 4 6 2 Schouwen-Duiveland 9 9 3 8 3 Sluis 6 3 8 5 6 Terneuzen 20 18 13 9 19 Tholen 4 9 8 6 5 Veere 3 0 4 2 0 Vlissingen 10 22 11 12 11 totaal Zeeland 102 108 99 89 78

Om de gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken, kun je beter kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Want in absolute aantallen gaat Terneuzen dan wel aan kop, maar naar inwonertal is Noord-Beveland de gemeente met de meeste besmettingen.

Noord-Beveland nu landelijk derde

In Noord-Beveland zijn de afgelopen zeven dagen 436 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd. Daarmee staat die gemeente nu landelijk op de derde plaats. Alleen in de gemeenten Vlieland en Edam-Volendam waren er de afgelopen zeven dagen meer besmettingen per inwoner.

In Zeeland volgt na Noord-Beveland de gemeente Vlissingen met 217 besmettingen per 100.000 inwoners. De nummer drie is Middelburg met 213 besmettingen per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

De gemeente Noord-Beveland is ook de enige gemeente waar het aantal besmettingen naar inwonertal hoger is dan de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen geconstateerd zijn per 100.000 inwoners.