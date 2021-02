Deze Zeeuwen verloren huis en schuur na zonnepanelenbrand

Het huis van Thea Driehuis brandde in 2016 volledig af. "Het was een mooie zonnige dag. We waren een dagje uit met vrienden en zaten met z'n allen in een bus. Halverwege de rit naar Rotterdam belde de politie dat het huis in brand stond. Eerst was ik nog opgelucht, omdat ik dacht dat er iets met de kinderen was, maar daarna kwam natuurlijk alsnog de schok."

Omvormer oververhit

"We zijn onmiddellijk teruggegaan met een taxi. De straat was afgezet en de vlammen sloegen nog uit het huis." De brand bleek te zijn ontstaan bij de omvormer van de zonnepanelen. Die was oververhit geraakt. Het apparaat was vastgemaakt aan een houten paal en door de hitte had die paal vlam gevat."

Tips van de brandweer Laat zonnepanelen door een erkende installateur installeren

Kies liever voor zonnepanelen op het dak dan indak zonnepanelen, die zijn brandgevoeliger, blijkt uit onderzoek van TNO

Zorg voor voldoende ventilatie, zodat de warmte weg kan

Laat de installatie regelmatig controleren door een installateur Bron: Edwin de Maat, Specialist Operationele Voorbereiding bij de Veiligheidsregio Zeeland

Het hele huis van Thea moest opnieuw gebouwd worden. Twee jaar lang vertoefde Thea elders. "Ik voel me weer helemaal thuis, het huis is grotendeels gebouwd zoals het was. We hebben nu geen zonnepanelen meer, maar wel een warmtepomp."

Vakantie, zon...en brand

Ook bij Kees Mol uit Serooskerke (Walcheren) ontstond brand op het moment dat hij op vakantie was én de zon flink scheen. Ook bij hem raakte de omvormer oververhit. Zijn schuur ging daardoor in 2013 volledig in vlammen op.

Die grote houten schuur op het erf van Kees Mol, is zijn lust en zijn leven. "Dit is mijn hobbyruimte. Na mijn pensionering ben ik meer met mijn handen gaan werken. In 2000 heb ik de schuur zelf gebouwd."

Geduvel met de omvormers

Op het dak van de schuur lagen zonnepanelen en in de schuur hingen twee omvormers. Die maken van zonnestroom gewone wisselstroom. "We hadden al eerder geduvel gehad met die omvormers, ze werden vaak te heet. Ze zijn een keer vervangen voor betere, maar het probleem bleef."

De schuur van Kees Mol ging in vlammen op (foto: Omroep Zeeland)

In mei 2013 was Kees met zijn vrouw op vakantie toen de buren belden, met het slechte nieuws dat zijn schuur in brand stond. "We konden vanuit Griekenland live alles volgen op de laptop. Dat is een gekke gewaarwording."

Omvormer buiten

Er bleef niks over van de schuur en er zat niks anders op dan een nieuwe te laten bouwen, maar zonnepanelen liggen er niet op. "Ik heb nu zonnepanelen op het huis. Dat is van steen en dat leek me veiliger. En de omvormer wilde ik absoluut niet binnen hebben, dus die hangt tegen alle adviezen in onder een afdakje buiten."

Lees ook: