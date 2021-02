'Na de Watersnoodramp hebben we nooit meer een kerstboom gehad'

Vanwege de coronacrisis mocht er dit jaar geen publiek bij de herdenking van de Watersnoodramp van 1953 aanwezig zijn. Daarom werd de herdenking vanochtend live uitgezonden op Omroep Zeeland: "Vooral de toespraak van burgemeester Van der Hoek is me bijgebleven. Het had een heel menselijk karakter. Ook de kinderburgemeester heeft mooi gesproken. Ik vond het vooral mooi dat ze vertelde dat ze ernaar uitziet om volgend jaar weer hand in hand bij de herdenking te kunnen staan."

Grootouders omgekomen

Van den Berg gaat ieder jaar naar de herdenking, omdat het plaatsvindt op de plek waar de dijk is doorgebroken. Achter die dijk lag het land en het huis van zijn opa en oma. Hij wil hen blijven herdenken: "Alles was weggespoeld, alleen het granieten aanrechtblad was nog aanwezig. Mijn opa en oma zijn allebei verdronken."

Speciale band

Zijn grootouders waren erg belangrijk voor Van den Berg: "Mijn moeder was vaak ziek, dus ik ben in mijn jeugd heel veel bij mijn opa en oma in Ouwerkerk geweest. Ik bleef dan wekenlang bij hen. Zo bouw je een speciale band op en dus zag ik opa en oma eigenlijk als mijn ouders."

Eerste kerstdag

Joop van den Berg was zes jaar oud toen de Watersnoodramp plaatsvond. Hij was die week ziek en lag met 41 graden koorts in bed toen het water om zich heen sloeg in zijn toenmalige woonplaats Zierikzee. Zijn opa en oma in Ouwerkerk zag hij nooit meer. "Opa was nog een lange tijd vermist. Op mijn zevende verjaardag, op eerste kerstdag, kwam er een politieagent aan de deur. Hij vroeg aan mijn moeder om een man die gevonden was in een vissersnet te identificeren. Het bleek om mijn opa te gaan."

Joop van den Berg verloor zijn opa en oma door de Watersnoodramp (foto: Omroep Zeeland)

Jarenlang werd er in het gezin Van den Berg niet gepraat over de ramp: "Niets was meer hetzelfde na de ramp. We hadden altijd een kerstboom met kerst, maar na de Watersnoodramp is er nooit meer een kerstboom in huis gekomen. Vóór de ramp luisterden we naar vrolijke muziek op de radio, maar na de ramp werd er gekozen voor stilte. Mijn moeder had veel verdriet over het verlies van haar ouders. We praatten er nooit over."

Leren praten over de ramp

Toch heeft Van den Berg geleerd om over de ramp te praten: "Ik was onderwijzer en heb in de klas veel verteld over de Watersnoodramp. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik er nu goed over kan vertellen."

