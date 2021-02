Vlissingse burgemeester en zaalvoetballer doen oproep: Blijf rustig!

De politie op Stadshuisplein Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de avondklokrellen, een week geleden, riep een man voor het stadhuis naar de politie: "Weet je wat jullie moeten doen met die Marokkanen? Naar Auschwitz, de gaskamers. Dan ben je er gelijk vanaf." De politie greep niet in. Van den Tillaar vertelt in de videoboodschap dat deze uitspraak erg verwerpelijk is.

Bouzambou is erg geschrokken van de uitspraak. "Ik denk heel veel mensen, dus niet alleen met een Marokkaanse achtergrond", zegt hij. De voetballer heeft de man aangeklaagd vanwege zijn schokkende uitspraak over Marokkanen, zo laat hij op Facebook weten.

Er loopt een onderzoek naar dit voorval en we zullen gewoon vertrouwen moeten houden in het rechtssysteem"" Saïd Bouzambou

Videoboodschap

In de video spreekt de burgmeester van Vlissingen zijn inwoners toe en vraagt hen om rustig te blijven. "Laten wij samen proberen om de stad veilig te houden. Laten we zorgen dat we respect hebben voor elkaar en voor elkaars eigendommen en dat wij snel door deze lastige periode heenkomen."

In een schriftelijke reactie geeft de burgemeester aan dat hij met deze videoboodschap de inwoners van de gemeente Vlissingen hoopt te inspireren om op een respectvolle en rustige manier met elkaar om te gaan.

Van den Tillaar hoopt dat er niet nog meer rellen komen. Er wordt fel gereageerd op de video waarin te zien is dat de man discriminerende uitspraken doet over Marokkanen. De burgemeester en Bouzambou willen niet dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. "Er loopt een onderzoek naar dit voorval en we zullen gewoon vertrouwen moeten houden in het rechtssysteem," aldus Bouzambou.

De man heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de Marokkaanse gemeenschap.

Avondklok

Bouzambou richt zich ook nog tot de jongeren. "Het is heel moeilijk om thuis te blijven, maar laten we ons alsjeblieft houden aan deze avondklok." Hij vertelt dat zij moeten denken aan de ouderen. "Denk aan je opa, oma, je moeder of vader. Dit is wel het minste dat wij dan kunnen doen als jongeren zijnde. Want zij hebben ook heel veel opgeofferd voor ons."