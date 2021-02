Rechtszaak vrouwelijke verdachte zedenzaak hervat

(foto: Omroep Zeeland)

De wrakingskamer van de rechtbank in Middelburg oordeelde dat het wrakingsverzoek ongegrond is. Toch behandelen nieuwe rechters nu de zaak, omdat de vorige rechters al uitspraak deden in de zaak van de mannelijke verdachte. In deze zaak werd ook over de rol van de vrouw geoordeeld.

Acht jaar cel en tbs

De man (47) uit Aardenburg werd veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging vanwege het jarenlang misbruiken van de twee minderjarige dochters van de vrouw. Hij is overigens tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

De vrouwelijke verdachte staat terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. Haar dochters werden volgens de rechtbank jarenlang misbruikt door haar vriend. De vrouw wist daarvan en zou het misbruik hebben gefaciliteerd. De meisjes werden gedrogeerd en één van hen moest ook seks met anderen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen.

Het ging vandaag om een voorbereidende zitting. De advocaat van de vrouw heeft namelijk nog een hoop onderzoekswensen. Zo wil zij dat een onafhankelijk arts naar de medische situatie van haar cliënt kijkt. De verdachte lijdt aan nierfalen en heeft volgens haar advocaat niet lang meer te leven. Dit moet worden meegewogen in de beslissing of de vrouw fysiek aanwezig moet zijn bij de inhoudelijke behandeling en bij de strafmaat. Ook vroeg de de advocaat om de voorlopige hechtenis op te heffen, zodat de verdachte haar zaak thuis kan afwachten.

Videoverbinding

De officier van justitie gaf aan wel te willen kijken of het mogelijk is de vrouw via een videoverbinding deel te laten nemen aan de inhoudelijke behandeling, maar laat haar medische situatie niet meewegen bij het bepalen van de straf. Ook ziet hij geen reden om de vrouw voorlopig op vrije voeten te stellen.

Eerder dan juni

Waar beide partijen het over eens waren, is dat er gekeken moet worden of de inhoudelijke zitting niet eerder kan worden ingepland dan juni.

De rechtbank beslist morgen over al deze verzoeken.

Het misbruik vond deels plaats in het garagebedrijf van de man in Waterlandkerkje (foto: Omroep Zeeland)

Dat de vrouw een belangrijke rol speelde bij het misbruik van haar eigen dochters, blijkt uit de vele chatgesprekken die zijn onderschept. Ook zou uit de chatgesprekken blijken dat het stel actief bezig was om vriendinnetjes van de dochters te laten logeren bij hun thuis met als doel seksueel misbruik. Bovendien probeerde de vrouw pleegmoeder te worden. Ook met het doel het seksueel misbruik van haar vriend verder te faciliteren.

De mannelijke verdachte heeft in verhoren bekend dat hij seks heeft gehad met zijn stiefdochters en dat hij één van hen meenam naar parenclubs en parkeerplaatsen om seks te hebben met andere mannen. De oudste dochter was acht jaar oud toen het misbruik begon, haar zusje was tien. De meisjes werden gedrogeerd met slaappillen en ghb. Ook drie vriendinnetjes van de zusjes zouden slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door de man.

De vrouw vertelde eerder in de rechtbank dat ze uiteindelijk wel wist dat er iets misging, maar dat ze niet bij machte was om het tegen te gaan. Toen ze geconfronteerd werd met in beslag genomen chatgesprekken tussen haar en de mannelijke verdachte, waaruit bleek dat ze niet alleen op de hoogte was, maar ook meewerkte aan het misbruik, viel ze stil: "Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen."

