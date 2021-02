'In Oostenrijk willen ze de coronaregels ook oprekken'

Evelien Thielen trekt er als het even kan iedere dag op uit om te skiën (foto: Evelien Thielen)

In het populaire skioord Sankt Anton am Arlberg werden vrijdagavond controles uitgevoerd door vijftien agenten. De bezoekers, onder wie Denen, Duitsers, Britten, Roemenen, Zweden, Australiërs, Ieren en Polen, moeten boetes oplopend tot 2.180 euro betalen. Volgens Evelien hebben deze mensen voor een tweede woning gezorgd, waarmee ze zich als inwoner hebben ingeschreven bij de gemeente. "Maar het was alleen om te skiën en party's te houden", aldus Evelien.

Ze vindt het niet terecht dat alleen de 96 'vreemden' zijn beboet. "De verhuurders hadden ze ook moeten beboeten. Die hebben hun handtekening gezet, anders hadden ze zich niet in kunnen schrijven in de gemeente."

Hetzelfde als in Nederland

Over de coronamaatregelen wordt in Oostenrijk precies dezelfde discussie gevoerd als in Nederland. "Er is hier nu ook een persconferentie op tv. Ze willen bij ons ook vanaf 8 februari de regels oprekken en winkels, kapsalons en scholen weer open doen." De scholen zijn twee weken geleden al deels opengegaan. Kinderen mogen er in wisseldiensten naartoe, twee tot drie keer in de week in groepjes van zes leerlingen. Voorwaarde is wel dat de kinderen dan daags ervoor thuis thuis een coronatest doen. "

Ook de dochter van Evelien kan daardoor weer naar school. "Ze is dinsdagavond weer aan de beurt voor een sneltest, want ze mag woensdag weer naar school.