Oud-turnster Scherpenisse wint sportprijs met aan de kaak stellen misstanden

Melissa Scherpenisse is samen met andere turnsters uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het jaar (foto: Omroep Zeeland)

Scherpenisse is zeven jaar geleden gestopt met turnen. Dat nu deze prijs haar mede ten deel valt vindt ze dubbel. "Het is natuurlijk nooit leuk om bij zo'n groep te horen die dat heeft meegemaakt. aan de andere kant vind ik het hartstikke fijn dat er nu verandering is en dat we gehoord worden en dat er eindelijk naar een veilig sportklimaat toegewerkt wordt."

De oud-turnster werd door twee trainers regelmatig uitgescholden en vernederd. "Het was dagelijks manipuleren, kleineren, op de weegschaal moeten", somt Scherpenisse op. "Als je achteraf terugkijkt is het geen normale menselijke manier om met elkaar om te gaan." Ze dacht toen dat het bij de sport hoorde.

Een mooie toekomst

"Ik heb het al lang een plekje kunnen geven, maar in het begin was dat lastig", denkt Scherpenisse terug aan de tijd na het turnen. Nu gaat het weer goed met haar. Ze is aan het werk en ze gaat binnenkort trouwen. "Dat zijn allemaal leuke dingen in de toekomst", besluit de oud-turnster.

Luister hieronder het hele gesprek met Melissa Scherpenisse terug.

Melissa Scherpenisse over het toekennen van de prijs Sportpersoonlijkheid van het Jaar