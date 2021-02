Na ruim twintig jaar groen licht voor toekomstplannen vervallen kerk Rilland

Bathsewegkerk in Rilland (foto: Facebook Lighthouse NL)

Drie jaar geleden kocht aannemer Johan Berting het kerkgebouw van de vorige eigenaar die daarvoor zeventien jaar lang geprobeerd had een nieuwe bestemming voor het gebouw te vinden, zonder resultaat.

Zoveel mensen, zoveel meningen

Dat het allemaal zo lang heeft geduurd, is volgens Berting verklaarbaar. "Het is een complex pand. Er zijn veel mensen die daar een mening over hebben, omdat het ook een centraal pand is in het dorp en zoveel mensen, zoveel meningen." Berting zag aan het begin de uitdaging van zijn koop wel in. Eerder had hij al eens een kerkgebouw omgebouwd tot appartementencomplex. Dat beviel hem wel en dus besloot hij dat kunstje te herhalen.

Maar bovenal vond hij het als Rillander belangrijker om het dorp 'wat leefbaarder' te maken. Want een vervallen gebouw in het centrum van het dorp is niet bepaald een aanwinst. Dat hij zich niet heeft laten leiden door het geld maar door het leefbaarder maken van het dorp is een bewuste keuze. "Uiteindelijk is het datgene wat ik belangrijker vind."

Toren blijft

Niet de hele Bathsewegkerk gaat tegen de vlakte. De kerktoren blijft staan en wordt gerestaureerd. Zodra dat is gedaan wordt de toren voor 250.000 euro verkocht aan de gemeente Reimerswaal.

Voor de sloop en bouw moet het bestemmingsplan worden aangepast. Die aanpassingen liggen nu ter inzage. Belanghebbenden hebben nu de tijd om eventuele bezwaren in te dienen. Zodra het bestemmingsplan is goedgekeurd, kan de bouwvergunning worden aangevraagd. Berting hoopt die procedure voor de zomer af te ronden, zodat na de zomer kan worden begonnen met de sloop, restauratie en bouw.

