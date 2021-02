Oostkerk zoekt de mooiste foto van zichzelf

De Oostkerk en Lange Jan in Middelburg (foto: Henk Noevers)

Leo Hannewijk, directeur/bestuurder van de Oostkerk merkt de laatste tijd dat er veel foto's van het gebouw worden gemaakt. Dat heeft volgens hem mede te maken met de lichtkoepel die sinds begin deze maand elke avond van kleur verschiet.

Ter nagedachtenis aan een dierbare kunnen nabestaanden de favoriete kleur een avond laten schijnen in de lichtkoepel van de kerk. De animo voor dit initiatief is groot, bleek al eerder. De maand februari is al helemaal volgeboekt en ook voor de maanden maart en april is al veel interesse. Mede daarom heeft de Oostkerk besloten om ook in het voorjaar en zomer door te gaan met dit initiatief.

Doordat de Oostkerk er iedere avond anders uitziet, is de kerk volgens Leo Hannewijk een nog aantrekkelijkere foto-spot geworden dan ze al was.

Nu de kerk vanwege de coronaregels gesloten is, zocht Hannewijk naar een manier om de Oostkerk zichtbaar te houden. De vele foto's waren daarbij de inspiratie om een fotowedstrijd te organiseren en de mooiste foto's later tentoon te stellen in de kerk, zodra die weer open mag voor publiek.

Stemmen

De winnaars van de wedstrijd worden bepaald door het publiek en een vakjury, legt Hannewijk uit. "Iedereen kan stemmen en de foto met de meeste likes op onze site, wordt de winnende foto." De vakjury kiest op haar beurt drie winnaars. Behalve een tentoonstelling, krijgen de winnaars nog een prijs: "Hopelijk zijn het kaartjes voor een concert of voorstelling, die hier in de Oostkerk weer vanaf mei of juni plaats gaan vinden", zegt Hannewijk met een slag om de arm.

De kerk verandert nu iedere avond van kleur, nabestaanden kunnen zo een dierbare herdenken (foto: Gert Eggebeen)

Het doel dat Hannewijk voor ogen heeft met de wedstrijd is niet perse de tentoonstelling, "maar vooral de verbinding en betrokkenheid van mensen bij de Oostkerk versterken", legt hij uit. "We kunnen niet zoveel nu. Mensen zien de Oostkerk als een icoon, als iets waar ze trots op zijn. En dat is iets wat we ook willen laten zien; hoe mooi dit gebouw is. "

Foto's kunnen tot 1 mei worden ingestuurd via de site van de Oostkerk.

