Drie ton voor vervoersnetwerk op Schouwen-Duiveland

De Zuidhoek had zich ingeschreven voor de Werkinnovatie Prijs van Start Foundation. De winnaar zou een miljoen euro krijgen om het plan uit te voeren. De Zuidhoek greep naast de hoofdprijs, maar kreeg wel een wildcard van drie ton om het idee verder uit te werken.

De werkvoorziening wil een vervoersnetwerk op Schouwen-Duiveland opzetten. In Zierikzee en Renesse komen uitvalsbases. Vanuit daar gaan pendeldiensten rijden naar het centrum en in het geval van Renesse het strand. Ook is het de bedoeling dat ouderen thuis worden opgehaald om bijvoorbeeld in het dorpshuis te eten.

Jos Rijk van De Zuidhoek geeft aan dat er nog aardig wat moet gebeuren voordat het netwerk kan worden opgestart. "In het plan gingen we uit van een miljoen euro. Dat is minder geworden, waardoor we moeten afschalen. Zo zullen er minder busjes rijden en minder banen beschikbaar komen." In het oorspronkelijke plan ging De Zuidhoek uit van vijftig banen, hoeveel dat er nu worden is onbekend.