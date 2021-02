Extra hulp van pabostudenten op basisscholen nu meer dan welkom

Af en toe een les geven en vooral meekijken in de praktijk. Zo zou de doorsnee stagedag van Raïssa Marinissen en David Riemens er normaal uitzien op de Algemene Basisschool (ABS) in Middelburg. Maar ze springen nu onder andere bij in de noodopvang en helpen bij de online lessen.

Op de noodopvang zijn tijdens deze tweede schoolsluiting veel meer kinderen aanwezig dan tijdens de eerste lockdown. Schooldirecteur Anneke van Os: "We zetten de stagiairs nu breder in, eigenlijk waar ik ze nodig heb. Ik zou nu echt niet zonder ze kunnen, nee."

Andere, maar leerzame stage

Raïssa en David vinden het niet erg dat hun stage er door corona anders uitziet. "Ik ben blij dat ik nog iets kan doen. Je leert zo ook weer andere groepen kennen. Ik werk nog steeds met kinderen en zit gelukkig niet thuis", zegt Raïssa. "We zijn er om te helpen. Je krijgt zo iets meer verantwoordelijkheid en ook daar leer je weer van", zegt David.

Pabostudenten zijn in deze coronatijd een welkome hulp op basisscholen (foto: Omroep Zeeland)

De stages van beide studenten liep al even toen het kabinet besloot de school te sluiten. "Je merkt ineens hoe kwetsbaar het is. Ik ben heel blij dat we toch nog open zijn voor kinderen die het bijvoorbeeld ook lastig vinden thuis", vertelt Raïssa. "Het lastige nu vind ik dat je weinig sociaal contact hebt met de meeste kinderen. Normaal vroeg ik even hoe het bij de voetbal of op paardrijden was geweest. Dat contact is er nu niet", zegt David.

Behoefte aan meer dagen

De pabo heeft vanaf dit schooljaar ingezet op meer praktijklessen, door studenten niet één, maar twee dagen per week stage te laten lopen. De directeur van de ABS zou de stagiaires best vaker kunnen gebruiken. Daar kan de HZ University of Applied Sciences vaak niet aan tegemoet komen.

"We snappen die vraag en waar het kan gebeurt het ook. Maar ook onze studenten moeten hun lessen volgen en hun opleiding afmaken", vertelt opleidingscoördinator Rinke Dellebeke.

Stagiair David krijgt een cadeau op zijn laatste stagedag bij groep 8 (foto: Omroep Zeeland)

Voor David was het een gekke dag. Hij gaat zijn stage vervolgen bij de kleuters en nam vandaag na zes maanden, online, afscheid van 'zijn' groep 8. Met een lijst met foto's en een prentenboek om voor te lezen in zijn nieuwe klas gaat hij naar huis. "Je groeit een half jaar mee met deze groep. Op deze manier afscheid nemen is heel jammer, maar het is niet anders."

Zondag werd bekend dat basisscholen op maandag 8 februari weer opengaan. Die boodschap zorgde voor blijdschap, maar ook voor ongerustheid bij het onderwijspersoneel. "Het openen van de scholen moet wel verantwoord zijn. Er zijn nu meer vraagtekens dan de vorige keer", zei Pim van Kampen, vertegenwoordiger van het basisonderwijs in Zeeland.

