Avondklok schrikt inbrekers niet af

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Er werden in de eerste 23 dagen van januari 27 woninginbraken gepleegd of pogingen daartoe gedaan. Dat is gemiddeld 1,2 per dag. Dat is nauwelijks meer dan in de laatste week van januari toen de avondklok inging.

Grafiek

Onderstaande grafiek laat het aantal woninginbraken per dag zien. Als het een nachtelijke inbraak is, wordt die genoteerd op de dag die erop volgt.

Uit de inbraakstatistiek die de politie ter beschikking stelt op www.politie.nl valt niet op te maken of de inbrekers vóór of na negen uur 's avonds op pad zijn gegaan. Het is dus mogelijk dat ze zich wel aan de avondklok hebben gehouden.

Kaart

De negen inbraken in de eerste avondklokweek vonden plaats in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren en in Goes. Klik op de kaart voor de details.