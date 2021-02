Naast Horecabaas nu ook Flexbaas: horecapersoneel tijdelijk aan ander werk helpen

"Al onze aanvragen namen af bij Horecabaas na de intrede van de tweede lockdown. Toen zijn we gaan kijken waar kansen lagen om alsnog de mensen die wij beschikbaar hadden van werk te voorzien en vandaar dat we de omschakeling hebben gemaakt van Horecabaas naar Flexbaas", vertelt mede-oprichter Jordi Dhooge.

Onverwachte samenwerkingen

Vooral in november en december was er een piek te zien in het aantal aanmeldingen op de site en dat had Dhooge in eerste instantie niet verwacht. "We hebben in die maanden veel werkzoekenden aan opdrachtgevers gekoppeld en dat is bijzonder want in normale omstandigheden wordt toch vaak in hokjes gedacht. Wat moet een productiebedrijf bijvoorbeeld met een horecamedewerker? Juist nu zie je dat beide partijen voor deze samenwerking openstaan en dat vind ik een mooi signaal."

Jordi Dhooge, mede-eigenaar van Flexbaas en Horecabaas (foto: Omroep Zeeland)

Zodra de horeca weer open mag, verwacht Dhooge dat de flexwerkers die zijn aangesloten bij Flexbaas snel gevlogen zijn. "De mensen die ooit zelfstandige zijn geworden in de horeca, zullen naar alle waarschijnlijkheid ook wel weer terug de horeca ingaan want dat is toch waar hun passie ligt", zegt Dhooge.

Ondanks dat is hij niet van plan het platform meteen op te doeken. "Ik denk dat Flexbaas en Horecabaas prima naast elkaar kunnen bestaan want Flexbaas is in principe voor alle zzp'ers die eens iets anders willen proberen."

Zelf ook overal aan het werk

Dhooge is zelf ook zeer flexibel en werkt anderhalve dag per week bij een opdrachtgever die aangesloten is bij zijn website. "Ik vind het leuk om te doen en om te ervaren wat zzp'ers binnen dit bedrijf kunnen."

"Door zelf op de werkvloer te staan kun je beter in beeld brengen wat de functie inhoudt en op die manier makkelijker bedrijven aan kandidaten koppelen", gaat hij verder. "Ik probeer veel beroepen uit en ik ben van plan in de zomer aan het werk te gaan als hovenier, dat lijkt mij een leuke uitdaging", aldus Dhooge.