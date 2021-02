Tijdelijke carrièreswitch voor Max (20): geen werk in de horeca, dus dan maar verhuizen

Tijdens de eerste gedwongen sluiting van de horeca heeft Max als hovenier gewerkt, in de zomer weer even in een restaurant en nu dus als verhuizer. "Een baan als verhuizer is niet het eerste wat bij me opkwam, maar het bevalt me heel goed. Je werkt in een team net als in de horeca en het is ook nog fysiek werk dus dat is wel fijn. Zeker omdat de sportscholen dicht zijn kun je op deze manier nog een beetje dozen tillen", zegt Max.

Dankbaar

Max heeft nog geen studie afgerond en kan op deze manier sparen voor zijn studie aan de hogere hotelschool in Maastricht waar hij dit jaar begint. "Vooral als zpp'er is het moeilijk om in deze tijd voor een langere periode ergens aan het werk te gaan als je geen diploma hebt. Ik ben daarom heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen."

Max Verhage werkt normaal gesproken in de bediening, maar nu tijdelijk als verhuizer (foto: Omroep Zeeland)

Het verhuisbedrijf is ook blij met de hulp van Max want eigenaar Willem Geijtenbeek kan die extra handjes goed gebruiken. "In het begin van de tweede lockdown hadden wij het erg druk en werkten met uitzendkrachten uit de Randstad. Voor ons geen optimale oplossing, maar via via kwam ik in contact met Jordi Dhooge van Flexbaas wat inmiddels al drie zpp'ers uit de provincie heeft opgeleverd", vertelt Geijtenbeek.

Horecaliefhebber

Toen Max op sollicitatie kwam was er meteen een klik. "Ik ben zelf horecaliefhebber en weet dat daar hard gewerkt wordt. Ze weten hoe ze met mensen moeten omgaan in verschillende situaties en in het verhuisvak is dat precies hetzelfde", zegt Geijtenbeek.

Wim Geijtenbeek van verhuisbedrijf Top Movers in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Toch is Max van plan om na zijn opleiding niet in het verhuisvak, maar in de horeca te gaan werken. "Het is wel een horecagerichte opleiding, maar ik weet nog niet wat ik in de toekomst wil doen. Het lijkt mij in ieder geval leuk om wellicht als eigen horecaondernemer een zaak te runnen", aldus Max.

