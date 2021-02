Vrouwelijke verdachte Zeeuws-Vlaamse zedenzaak blijft in de cel

De vrouwelijke verdachte blijft in voorlopige hechtenis (foto: Omroep Zeeland)

De advocaat deed een verzoek om de vrouw voorlopig op vrije voeten te stellen, maar de rechtbank denkt dat dit tot maatschappelijke onrust kan leiden. De slechte gezondheid van de vrouw is 'niet toereikend' genoeg voor een vrijlating.

De verdachte lijdt aan nierfalen en heeft volgens haar advocaat niet lang meer te leven. Tijdens een zittingsdag in november werd zij onwel in het cellencomplex van de rechtbank van Middelburg. De zaak werd toen onderbroken.

De advocaat van de verdachte wraakte vervolgens de rechtbank omdat ze die partijdig vond. Er zou te weinig rekening worden gehouden met de gezondheid van haar cliënt. De wrakingskamer van de rechtbank oordeelde dat het wrakingsverzoek ongegrond is.

Inhoudelijke behandeling moet opnieuw

Toch behandelen nieuwe rechters nu de zaak, omdat de vorige rechters al uitspraak deden in de zaak van de mannelijke verdachte. In deze zaak werd ook over de rol van de vrouw geoordeeld. Dit betekent dat de hele inhoudelijke behandeling opnieuw zal worden gedaan, terwijl de rechtbank tijdens de zitting in november al zeven van de acht verdenkingen had behandeld.

De rechtbank heeft dan ook twee dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Deze zal op 17 en 18 juni plaatsvinden. Een poging om dit naar voren te halen is niet gelukt.

De vrouwelijke verdachte staat terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. Haar minderjarige dochters werden volgens de rechtbank jarenlang misbruikt door haar vriend. De vrouw wist daarvan en zou het misbruik hebben gefaciliteerd. De meisjes werden gedrogeerd en één van hen moest ook seks met anderen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen. De vriend van de vrouwelijke verdachte, een 47-jarige man uit Aardenburg, werd eerder al veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Hij is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

De advocaat diende gisteren ook een aantal onderzoekswensen in. Die zijn niet gehonoreerd door de rechtbank. Zo wilde de advocaat dat een onafhankelijk arts naar de medische situatie van haar cliënt zou kijken. De rechtbank stelt echter dat de verdachte inderdaad serieuze gezondheidsproblemen heeft, maar dat haar gezondheid niet zodanig slecht of verslechterd is dat rapportage daarover nu noodzakelijk is.

Verdachte moet in de rechtbank verschijnen

Ook met het verzoek van de advocaat om de vrouw via een videoverbinding aan de inhoudelijke behandeling deel te laten nemen gaat de rechtbank niet zonder meer akkoord. De verdachte moet op zitting verschijnen, tenzij haar gezondheid dat niet toestaat. Of dat zo is moet het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (PI Haaglanden), waar verdachte in voorlopige hechtenis zit, beoordelen. De advocaat zal daar niet blij mee zijn, zij vindt het medisch personeel van de gevangenis waar de vrouw zit, bevooroordeeld.

