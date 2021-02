Stress voor Zeeuwse Adrienne in Australië: 'Het is hier heel hectisch'

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Adrienne woont in het westen en de gevolgen voor haar bedrijf zijn enorm. "Ze doen hier niet aan halve maatregelen. Het is een domper, want we zaten tien maanden zonder grote besmettingen. Deze beveiliger moest voor zijn werk getest worden, de derde keer was het raak. Hij is ook chauffeur en hij was dus in een groot deel van Perth." Perth is de hoofdstad van de deelstaat West-Australië.

Werk ligt stil

De genomen maatrelen zijn zeer snel genomen. "Veel projecten kunnen nu niet doorgaan omdat mensen vastzitten in Perth." Werk dat uitgevoerd zou worden is uitgesteld. "We willen telefoonpalen laten plaatsen op ons terrein, maar de kraan kan niet komen. En een kamp dat we 160 kilometer hiervandaan willen opbouwen komt er ook niet want een deel van ons personeel zit vast. Het is een beetje hectisch op het moment!"

De lockdown duurt zeker vijf dagen. "Er wordt nu massaal getest. Gisteren waren dat 1700 mensen! Er is geen positieve test uitgekomen."

"Vijf dagen is te overzien. Als het langer duurt wordt het problematisch. Hopelijk is het dit weekend weer terug naar normaal", aldus Adrienne.

