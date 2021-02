Eline (19) overleed door een overdosis MDMA: 'Het was haar eerste keer'

De 18-jarige Joelle van Eijkeren scheelde maar weinig in leeftijd met haar zus. "We waren van jongs af aan onafscheidelijk. We waren elkaars beste vriendinnen en deden alles samen. Van series kijken tot naar school fietsen. Eline was echt een super sterk, liefdevol en mooi meisje. Ze had nog zoveel dromen en stond vol in het leven. Ze studeerde verpleegkunde aan de hogeschool en wilde uiteindelijk arts worden. "

Twee agenten voor de deur

Sinds vorig jaar maart woonde Eline op zichzelf, daardoor werd het contact iets minder, maar het bleef goed. Op 20 oktober stond ineens de politie voor de deur. "Ik werd rond zeven uur 's morgens wakker gemaakt. Er stonden twee agenten voor de deur die vroegen of ik het zusje van Eline was. Ze zeiden dat ze slecht nieuws hadden en dat Eline die nacht was overleden."

Nog gesproken

Joelle kan het niet geloven. "Ik had haar die nacht nog online gesproken. Wat was er na die tijd gebeurd? Dat konden die agenten niet vertellen. Pas later op de dag kregen we van de recherche het verhaal te horen."

Links Joelle en rechts haar zus Eline (foto: Joelle van Eijkeren)

Eline had thuis met twee jongens MDMA gebruikt. In de volksmond ook wel XTC genoemd, een synthetische drugs. In dit geval ging het om kristallen die je moet oplikken.

Zweten

"Ik heb gehoord dat Eline na een half uur ontzettend begon te zweten, ze deed haar kleren uit en vroeg om water. Op den duur viel ze weg. Haar vrienden hielpen haar met een koud washandje en zijn zelf begonnen met reanimeren voordat de politie ter plaatse kwam. Die hebben het overgenomen. De traumahelikopter is gekomen en ze is nog veertig minuten gereanimeerd, maar dat mocht niet baten."

Volgens Joelle gebruikte Eline nooit drugs. "Ze dronk wel eens wat alcohol, maar verder dan dat ging het gewoon niet. Dit was de eerste keer."

Extra wrang

Juist dat laatste maakt het overlijden van Eline extra wrang. "Dat voelt zo oneerlijk. Veel mensen gebruiken het wel eens. Waarom moet het bij mijn zus dan zo misgaan?"

Over MDMA MDMA staat voor 3,4-methyleendioxymethamfetamine. Elk jaar neemt de hoeveelheid MDMA in de pillen en poeders toe. Tien jaar geleden zat er gemiddeld 80 milligram MDMA in een pil. Het gemiddelde is nu 172 milligram per pil. Daardoor neemt ook de kans op bijwerkingen toe: oververhitting, uitputting en hersenbeschadiging. Naar schatting overlijden jaarlijks tien tot vijftien mensen aan de gevolgen van MDMA. Bron: Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)

Uit bloedonderzoek is gebleken dat Eline is overleden door een overdosis aan MDMA met als gevolg oververhitting en een verstoord hartritme wat een hartstilstand heeft veroorzaakt. "Een overdosis kan voor iedereen anders zijn. Eline was een dun meisje met weinig weerstand. Kun je dan sneller een overdosis binnenkrijgen? Ik weet het niet."

Rollercoaster

Het is nu vier maanden geleden dat Eline plotseling overleed, een heftige periode voor Joelle. "De eerste maanden waren heel druk en chaotisch. Je zit echt in een rollercoaster van emoties. Je hebt geen plek voor je gevoel. Maar naar mate de tijd vordert, komt daar meer ruimte voor. Ik heb veel steun gekregen van vrienden en familie."

Elke dag verdrietig

Joelle heeft haar school en werk weer opgepakt. "Ik denk dat Eline het verschrikkelijk had gevonden om mij elke dag verdrietig te zien. Ik moet gewoon door. Ook voor haar."

Joelle plaatste een bericht op sociale media om einde aan de geruchten te maken (foto: Joelle van Eijkeren)

Snel na het overlijden van Eline gingen de wildste geruchten rond op sociale media. Joelle besloot daarom een bericht te plaatsen om duidelijkheid te scheppen. "Er werden verhalen verspreid dat ze zelfmoord gepleegd had of dat ze vermoord was door iemand die haar die drugs had gegeven. Dat vond ik heel vervelend. Het was een ongeluk."

Weet wat je neemt

Tegen jongeren die het wel interessant vinden om met drugs te experimenteren zou Joelle willen zeggen dat ze moeten weten wat ze nemen. "Het kan goede of slechte drugs zijn, maar het blijft drugs. Ik zou zelf nooit drugs gebruiken. Ook niet voordat dit gebeurde trouwens."