Van horecaondernemer naar modeontwerper: 'We zijn best stijlvol'

Niels Fremouw, Daniël Dankaart en Frans Roets verkopen sinds kort truien: "Op de truien staan afbeeldingen van voorwerpen die met het nachtleven te maken hebben: een discobal, een platenspeler, een aansteker, een leeg flesje bier. Eigenlijk alles wat nu niet mogelijk is, staat op de trui", vertelt Niels enthousiast. "We zijn positief ingesteld en hebben er vertrouwen in dat we binnenkort weer gewoon van het nachtleven kunnen genieten. Tot die tijd kun je eraan terugdenken door deze trui."

Niels, Frans en Daniël maakten een carrièreswitch van horeca-ondernemer naar modeontwerper (foto: Omroep Zeeland)

Het beroep van modeontwerper is een nieuwe ervaring voor de mannen: "De modewereld is wel een ver-van-mijn-bed-show, maar ik vind het heel leuk om me hiermee bezig te houden. Het bedenken van het ontwerp voor de truien en het maken van video's om de truien goed in de markt te zetten, is een mooie nieuwe uitdaging", legt Daniël uit. "Op zich zijn we best stijlvol, dus we vinden onze weg wel in deze nieuwe wereld van mode. Frans maakt altijd de ontwerpen en die heeft er ook veel verstand van, dus daar vertrouwen we op."

Badpakkenlijn

Omdat ook kledingwinkels dicht zijn, worden de truien online verkocht. "Het gaat heel goed met de verkoop. We hebben al tientallen truien verkocht, dus dat is mooi." De verkoop smaakt dan ook naar meer: "We denken er aan om komende zomer ook een badpakkenlijn op te zetten, want we zitten natuurlijk wel aan het strand hier. Misschien kunnen we dan een deel van onze horecazaak inrichten als kledingwinkel", lacht Daniël.