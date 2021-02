Harde lockdown verlengd, versoepelingen voor winkels en basisscholen gaan open

Rutte en de Jonge bij de persconferentie (foto: ANP)

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen loopt terug, maar volgens minister-president Mark Rutte wijzen doorrekeningen op een derde golf 'die onvermijdelijk op ons af dreigt te komen.' Zonder de veel besmettelijkere Britse variant waren meer versoepelingen wel mogelijk geweest, aldus Rutte.

Zoals verwacht mogen de basisscholen vanaf maandag weer open. Rutte tijdens de persconferentie: 'Op school leren kinderen het beste. Individueel dragen kinderen minder bij aan verspreiding'. Om de risico's te verkleinen worden voorwaarden gesteld. Bij een positieve test gaat de hele klas en de meester of juf in quarantaine. Rutte noemde dit een 'slot op de deur.' Buitenschoolse opvang blijft, los van de noodopvang, dicht. Ook middelbare scholen zullen niet voor 1 maart opengaan.

Ongerustheid

Over het openen van de basisscholen heerst veel ongerustheid onder het Zeeuws onderwijspersoneel. Pim van Kampen, vertegenwoordiger van het basisonderwijs in Zeeland vindt dat het heropenen 'verantwoord' moet zijn. "Er zijn nu meer vraagtekens dan de vorige keer. Hopelijk doet de politiek dit niet vanwege de aanstaande verkiezingen", aldus Van Kampen eerder deze week.

Winkels

Vanaf volgende week woensdag wordt bestellen en afhalen bij alle winkels weer mogelijk. Bestellen moet telefonisch of online. Het afhaalpunt is buiten de winkel op vooraf vastgestelde tijden. Zaken die toch klanten binnenlaten worden gesloten. Mensen moeten in hun eentje komen en binnen een vooraf afgesproken tijdslot de spullen ophalen. Tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet bovendien minimaal vier uur zitten, om "funshoppen" te voorkomen, aldus Rutte.

Ruurt van der Wel van de ondernemersvereniging van Goes vindt dat de versoepeling 'niet de schade dekt.' Van der Wel hoort wisselende reacties in de stad: "Voor de een biedt het meer perspectief dan voor een ander. Veel ondernemers hadden dit al zien aankomen. Hopelijk duurt het allemaal niet te lang." Alle niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en boekwinkels, zijn sinds december gesloten.

Avondklok

Of de avondklok nog langer van kracht blijft heeft het kabinet nog niet besloten. De avondklok geldt tot zeker volgende week woensdag. Of dit wordt verlengd is afhankelijk van een nieuw advies van het Outbreak Management Team. Het kabinet wil komend weekend de knoop doorhakken.

Britse variant

De lockdown, die begon op 15 december, was oorspronkelijk tot 9 februari (volgende week dinsdag) afgekondigd. De opmars van de veel besmettelijkere Britse variant gooit roet in het eten. Deze variant zorgt nu al twee derde van alle coronabesmettingen in Nederland, schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rutte sprak vanavond bij de persconferentie van een 'spannende, onzekere fase in de coronacrisis.'

