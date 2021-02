Colijnsplaat bouwt app die langs mooiste plekken in dorp voert

Monument Houen Jongens in Colijnsplaat (foto: Omroep Zeeland)

Johan Sturm is één van de initiatiefnemers. Hij woont sinds 35 jaar in Colijnsplaat en was in zijn werkend bestaan historicus. Hij vertelt vol vuur over het monument Houen Jongens, één van de hoogtepunten van de toekomstige route. "Dit monument staat er ter nagedachtenis aan de Watersnoodramp. Die nacht in februari dreigden de vloedplanken, die het water tegen moesten houden, te bezwijken. De dorpsbewoners hebben met hun eigen lichaamskracht de planken op hun plaats gehouden en zo Colijnsplaat behoedt voor de vloedgolf."

Dorpsverhalen

Volgens Sturm kent het dorp zo nog veel meer verhalen. "Volgens mij zijn de vele toeristen die hier zomers komen er best in geïnteresseerd. En natuurlijk hopen we dat mensen door de route wat langer in het dorp blijven en de ondernemers er iets aan hebben. Het is niet voor niks dat de lokale ondernemersvereniging de subsidie aangevraagd heeft."

Nehalenniatempel in Colijnsplaat (foto: Omroep Zeeland)

Een volgend niet te missen monument in het dorp is de Nehalenniatempel. Sturm: "In 1970 werd hier voor de kust op de bodem bij Colijnsplaat een oude Romeinse tempel gevonden uit ongeveer 200 jaar na Christus. Niemand wist dat dat ding er lag. De tempel was voor Nehalennia. Zij was een beschermgodin voor zeelui en handelaren in de Romeinse tijd. Het leek ons later een goed plan om deze replica te bouwen. Maar ik geef toe dat het een mal gezicht is zo'n een replica van een Romeinse tempel midden in het dorp."

Prachtige plek

Het derde hoogtepunt dat de historicus wil laten zien, is de nieuwe getijdenhaven. "De oude haven is ingedijkt, maar de nieuwe haven is prachtig met een paar vissersboten, veel zeilboten en zeilen, een viswinkel. Altijd wat te beleven.... En dan in de verte rechts de Zeelandbrug en links de dammen. Dit is een prachtige plek."