Tiny houses in Kapelle gingen als warme broodjes

De tiny houses in Kapelle hebben een vloeroppervlakte van 28 vierkante meter. (foto: omroep zeeland)

De tiny houses (letterlijk kleine huizen) staan aan de Ottertjes in de nieuwbouwwijk De Zuidhoek en zijn 28 vierkante meter groot, of klein. Daarin zitten een keuken in de woonkamer, een slaapkamer en een badkamer met toilet. Misschien wat krap, maar dat is geen probleem voor Aaron Voorbraak, een van de tien nieuwe bewoners. "Is ideaal voor mij, ik heb niet meer nodig. En nu woon ik ook vlak bij mijn werk in Kapelle. Beter kan niet. Hiervoor woonde ik in Bergen op Zoom".

Energiezuinige woningen

De woningen zijn volledig gasloos en 'all-electric'. Het verwarmen van de woning gebeurt via infrarode verwarmingspanelen aan het plafond en op het dak liggen zes zonnepanelen, waardoor de woning vrijwel zelfvoorzienend is. Menno van den Boom van Bevelanden Wonen: "Het enige wat de bewoners moet meenemen is een koelkast en een wasmachine. En eventueel een vaatwasser, maar afwassen kan in een eenpersoonshuishouden net zo goed met de hand".

Wel de eerste, niet de laatste

Momenteel zijn de woningen in Kapelle de eerste tiny houses van Beveland Wonen, maar daar blijft het niet bij. Dit voorjaar worden er aan de Langeweg in Hoedekenskerke ook vijf tiny houses opgeleverd.