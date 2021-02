Goedemorgen! Langer in lockdown, afhalen bij winkels en tiny houses

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie gisteren (foto: ANP)

Bij niet-essentiële winkels kunnen vanaf volgende week bestellingen afgehaald worden. Bestellen moet telefonisch of online en het afhaalpunt is buiten de winkel op vooraf vastgestelde tijden. Ruurt van der Wel van de ondernemersvereniging van Goes vindt dat de versoepeling 'niet de schade dekt.'

Basisscholen gaan open

Zoals verwacht mogen de basisscholen vanaf maandag weer open. Rutte tijdens de persconferentie: "Op school leren kinderen het beste. Individueel dragen kinderen minder bij aan verspreiding." Bij een positieve test gaat de hele klas en de meester of juf in quarantaine. Middelbare scholen zullen niet voor 1 maart opengaan.

Op onze Facebookpagina van Omroep Zeeland wordt soms met veel emotie gereageerd op de persconferentie. Harry vraagt zich af: "Waarom wachten ze niet tot na de voorjaarsvakantie en laat ze daarna naar school gaan." En Oscar: "Prima dat de scholen opengaan, al zijn er geluiden van besturen die in dubio staan en na de vakantie open willen."

Vrachtwagenchauffeur Marc Meijer uit Lewedorp (foto: Omroep Zeeland)

Ook vrachtwagenchauffeurs hebben het niet makkelijk tijdens deze strenge lockdown en dan vooral in Nederland. "In andere landen is dat beter geregeld", zegt Marc Meijer uit Lewedorp. Hij is al ruim dertig jaar vrachtwagenchauffeur en kent dus het klappen van de zweep.

Meijer verlangt terug naar de tijd waarin hij een bord met eten in een truckersrestaurant kon eten en een babbeltje kon maken met collega-chauffeurs.

De komende weken wordt er iedere woensdagochtend online voorgelezen vanuit bibliotheek Terneuzen. Tijdens deze sessies leest één van de 'leesconsulenten' een prentenboek voor en is er ook ruimte voor muziek. Het voorlezen is bedoeld voor kinderen van ca. 3 t/m 6 jaar en hun (groot)ouders. Wie er online bij wil zijn moet zich vooraf aanmelden.

Tiny House in Kapelle heeft een vloeroppervlakte van 28m2 (foto: omroep zeeland)

De nieuwe eigenaren van tien tiny houses in Kapelle hebben de sleutel gekregen van wooncorporatie Bevelanden Wonen. De woningen zijn erg populair, want bij inschrijving op de huisjes reageerden zo'n 2500 mensen.

De tiny houses (letterlijk: kleine huizen) staan aan de Ottertjes in de nieuwbouwwijk De Zuidhoek en zijn 28 vierkante meter groot, of klein. Daarin zitten een keuken in de woonkamer, een slaapkamer en een badkamer met toilet. De woningen zijn volledig gasloos en 'all-electric'.

Paarse krokussen in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Vanochtend gaat het vanuit het zuiden af en toe regenen en het is zacht met temperaturen rond 10 graden. Vanmiddag zijn er daarna nog enkele buien, vanavond is het overwegend droog. Eerst staat er een zuidenwind, later een krachtige westenwind. De maximumtemperatuur is ongeveer 10 graden.