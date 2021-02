Vrachtwagenchauffeurs 'opgesloten' in eigen cabine: 'In Frankrijk is het beter geregeld'

Vrachtwagenchauffeur Marc Meijer uit Lewedorp (foto: Omroep Zeeland)

Marc Meijer is al ruim dertig jaar vrachtwagenchauffeur en kent dus het klappen van de zweep. De hele week van huis zijn, slapen in je cabine en lange ritten door Frankrijk zijn voor hem de normaalste zaak van de wereld. En het is volgens Meijer ook het mooiste vak van de wereld, maar nu in tijden van corona is het toch iets minder prettig.

Meijer: "Gisteravond ben ik bijvoorbeeld bij de Gouden Leeuw in Zevenbergsche Hoek gestrand. Daar heb ik mijn afhaalmaaltijd genuttigd in de vrachtauto, want je mag tegenwoordig nergens meer naar binnen. Dat is geen leuke ervaring. Je zit al heel de dag in die auto, we slapen er ook in, en nu moet je er noodgedwongen ook in eten."

'Luisteren jullie niet dan gooien we het land plat'

Hij verlangt terug naar de tijd waarin hij een bord met eten in een truckersrestaurant kon eten en een babbeltje kon maken met collega-chauffeurs. In Frankrijk kan dat dus wel. Wegrestaurants zijn op bepaalde tijden open, alleen voor chauffeurs.

Meijer: "Dat is met name omdat de Franse chauffeurs tegen de regering hebben gezegd: 'Wij willen gewoon normaal kunnen eten aan een tafel, zodat we ook nog eens uit de vrachtwagen komen. Luisteren jullie niet, dan gooien we het land plat.'"

Volgens Meijer is het niet moeilijk te voorspellen wat er dan gebeurt. "De supermarkten zijn binnen één of twee dagen leeg, omdat er niets meer wordt bevoorraad. Ik zou het fijn vinden als in Nederland ook gewoon de wegrestaurants open gaan, desnoods alleen voor chauffeurs."

En Meijer is niet de enige vrachtwagenchauffeur die hier last van heeft. Uit een enquête van de Monitor en vakbonden CNV Vakmensen en FNV Transport en Logistiek onder zo'n duizend chauffeurs blijkt dat 85 procent vindt dat er door de coronacrisis te weinig voorzieningen zijn in Nederland.

'Daar staat de Dixi'

"Op het moment worden we niet hartelijk ontvangen, we worden overal naar buiten gekeken. Bijvoorbeeld op grote bedrijven of distributiecentra waar we komen", vertelt Marc. "Je vraagt fatsoenlijk of je naar het toilet kan en dan zeggen ze: 'Daar staat de Dixi.' Ja sorry hoor, maar ik ben niet een persoon die op een Dixi gaat zitten."

Eén voordeel heeft de coronacrisis dan weer wel: "Op de ring van Parijs, waar je normaal uren vast kan staan, kun je nu zonder problemen doorrijden. Dat is wel lekker hoor!"