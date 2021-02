Nog veel vragen bij aangekondigde opening basisscholen, 'het geeft een stukje onrust bij ouders'

Volgende week zijn de kapstokken op basisscholen weer gevuld met jassen. (foto: ANP)

'Is het wel veilig op school?' 'Moet het hele gezin in quarantaine als een klasgenootje van mijn kind besmet is met het coronavirus?' 'Moet mijn kind dan écht getest worden?' Directeur Piet Jan Reijnierse heeft alle vragen al voorbij horen komen.

Luister hier het interview met de basisschooldirecteur

Scholen hebben nog veel vragen over versoepeling

"We zijn het er allemaal over eens dat kinderen op school horen te zijn. Onderwijs op school is een stuk beter dan thuisonderwijs. Ook al hebben we dat als school best goed voor elkaar, het heeft beperkingen."

Dat levert een dilemma op waar alle scholen mee worstelen, zegt ook de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). "Het belang van onderwijskwaliteit enerzijds en veiligheid anderzijds."

Eén besmetting kan grote gevolgen hebben

Ook onder leraren is er onrust, zegt Reijnierse. Bijvoorbeeld over de gevolgen van een besmet kind in de klas. "Hoe gaat dat in zijn werk? Betekent het dat ook de familie in quarantaine moet? Leerkrachten hebben ook contact met andere leerkrachten, kinderen spelen op het plein ook met kinderen uit andere klassen..."

Het antwoord op die vragen verwacht Reijnierse morgenmiddag te hebben. "Dan komen de protocollen voor het basisonderwijs." AVS hoopt dat die protocollen er vandaag al zijn. "Anders wordt het te krap om het te organiseren voor maandag."