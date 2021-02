Ook na tien jaar is het nieuwe woonzorgcomplex voor ouderen in Sluiskil nog niet in zicht

Het terrein waar het woonzorgcomplex voor ouderen zou moeten komen. (foto: Omroep Zeeland)

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de wijzingen in de plannen voor het complex niet goed te keuren. Volgens het college is het plan in strijd met het gemeentelijke beleid op het gebied van de volkshuisvesting. De nieuwbouw zou ten koste gaan van de beperkte bouwruimte in Sluiskil.

Te veel industrielawaai

Het college vindt ook dat het plan in strijd is met de Wet geluidhinder. De plek waar het woonzorgcomplex is gepland ligt binnen de 'geluidszone industrielawaai' van Sluiskil-Oost/Stroodorpe Oost. Voor een deel van de te bouwen appartementen zou de geluidsbelasting de wettelijke grens van 50 decibel overschrijden.

Bennie Martens (72) woont nu in Terneuzen, hij kon naar eigen zeggen geen geschikte woonruimte meer vinden in Sluiskil. "De gemeente Terneuzen doet niets voor de ouderen in Sluiskil", zegt hij. "Er wordt gebedeld en gesmeekt om huisvesting voor ouderen, maar er gebeurt niets. Ik ben maar verhuisd naar Terneuzen, want ik kan niet blijven wachten."

Wethouder Frank van Hulle van de gemeente Terneuzen werpt deze kritiek verre van zich. "Dat is geen waar", reageert hij. "Natuurlijk doen we meer in Terneuzen, want dat is de kerngemeente. Maar in alle kernen van Terneuzen zijn er mogelijkheden om te bouwen, in de mate die ze kunnen hebben."

De advocaat van de projectontwikkelaar vraagt in een brief aan de gemeenteraad te kiezen voor de (oudere) inwoners van Sluiskil. "In mijn cliënte hebt u een partij gevonden die bereid (en financieel) in staat is om dit woonzorgcomplex op korte termijn te gaan ontwikkelen. Dat is een kans die u naar de overtuiging van mijn cliënte niet aan u voorbij moet laten gaan. In dat licht bezien is het voor mijn cliënte onbegrijpelijk dat door het college aan uw raad wordt voorgesteld om te besluiten de aanvraag van mijn cliënte af te wijzen."

Er kan nog niet gebouwd worden voor de ouderen in Sluiskil. (foto: Omroep Zeeland)

In de brief vraagt de advocaat de gemeenteraad een "inhoudelijk en weloverwogen besluit" te nemen. De advocaat is net als zijn cliënte van mening, zo schrijft hij in de brief, dat het plan aan de eisen van goede ruimtelijke ordening voldoet. "Het voorstel van het college berust niet op goede gronden en kan en mag niet, zeker op basis van de door het college aangevoerde argumenten, tot afwijzing van de aanvraag van mijn cliënte leiden."

Gemeenteraad aan zet

Het is morgenavond aan de gemeenteraad van Terneuzen of ze het advies van het college van B&W gaan opvolgen. Als ze dat doen, stemmen ze dus niet in met de wijziging van de plannen en laat het nieuwe woonzorgcomplex nog langer op zich wachten.

