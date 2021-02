Eindexamenklassen Pieter Zeeman weer naar school dankzij toezichthouders

Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Vorige maand besloot rector Peter van der Gaag dat de eindexamenleerlingen zo veel mogelijk thuis hun lessen moesten volgen, omdat je op school en in een klas heel moeilijk anderhalve meter afstand kunt garanderen. Op hetzelfde moment is de school een zoektocht gestart naar externe toezichthouders.

"Eerst hebben we dat via de persoonlijke contacten van de ouders in de ouderraad en medezeggenschapsraad gedaan. Daarna hebben we die vraag ook via de gemeente Schouwen-Duiveland weggezet in de horeca- en recreatiebranche. Toen is er een oproep geweest aan alle ouders van de school en nu richten wij ons tot de hele samenleving van Schouwen-Duiveland via de media", aldus Van der Gaag.

Drie lokalen voor één examenklas

Dit jaar doen 210 leerlingen eindexamen op de middelbare school in Zierikzee. Om de anderhalve meter afstand te garanderen mogen er maximaal negen à tien leerlingen in één lokaal. Dat betekent volgens Van der Gaag dat er in veel gevallen drie lokalen nodig zijn voor één eindexamenklas. "In één lokaal zit de docent en in de twee andere lokalen een externe toezichthouder. Die houden toezicht bij de lessen, surveilleren ook bij toetsen en houden een oogje in het zeil in de aula."

Oproep op Facebook zorgde voor veel reacties

De school plaatste op Facebook een oproep om de toezichthouders te werven. Reacties vanuit ouders, oud-leerlingen, de kunst- en cultuurwereld en vanuit de horeca kwamen binnen. "We hebben ondertussen zo'n twintig aanmeldingen binnen. Het zou fijn zijn om er minimaal dertig te hebben, want niet iedereen zal op dezelfde dag kunnen. Met deze mensen gaan we in gesprek en vanaf volgende week gaan we beginnen met de eerste lessen."