Dooie dorpen voorkomen? 'Je moet je ervoor inzetten'

Huub Stapel en Wim Daniëls (foto: ANP)

Waarde maakte indruk op Wim Daniëls. Hij bezocht de dorpswinkel, die die dag voor de laatste dag open was. Niet alleen jammer voor mensen omdat ze nu buiten het dorp hun boodschappen moeten halen, de winkel vervulde ook de rol van sociale ontmoetingsplek.

In Het Dorp reizen Huub Stapel en Wim Daniëls door Nederland, op zoek naar het echte dorpsgevoel. Wat is de toekomst voor het dorp in Nederland? Centraal staat krimp. Huub en Wim zien dat steeds meer dorpen moeite hebben om hun voorzieningen te behouden.

En daar zit bij veel dorpen tegenwoordig de pijn, zeggen de beide heren. "De grootste voorziening die in dorpen verdwijnt is eigenlijk de cohesie, zegt Huub Stapel. "De plek waar je elkaar kan ontmoeten. Vaak gebeurde dat in bibliotheken en cafés, maar die verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de gemeenschapszin."

Dooie dorpen in leven houden

Hij schrijft het toe aan de kabinetten van de afgelopen jaren. "Als je op alle niveaus zorgt dat je de zuurstof uit de samenleving knijpt en je laat de grote reuzen maar doen, dan krijg je dus dooie dorpen."

Schrijver Wim Daniëls en acteur Huub Stapel maakten samen het tv-programma Het Dorp. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer praten ze over de charme van het dorpsgevoel:

Tv-makers over Het Dorp

Gelukkig zagen de mannen bij het maken van hun serie ook veel dorpelingen opstaan die die reuzen, of het langzaam sterven van hun dorpen, te lijf gingen. Door zelf een dorpswinkel op te zetten. Of bestuurslid van de plaatselijke vereniging te worden.

Dat is volgens de televisiemakers ook de enige oplossing om een dorp in leven te houden: "Je moet je ervoor inzetten." Dat geldt ook voor nieuwe bewoners. Daniëls: "Als je vanuit de stad in een dorp gaat wonen, moet je je verantwoordelijkheid nemen."

Het dorp Groede (foto: Ko Dek)

Want dat dorpsgevoel, wat zelfs in steden wordt nagejaagd door wijkverenigingen op te richten, is het behouden waard, zeggen Daniëls en Stapel. "Wat mij opvalt, naarmate ik van de stad naar mijn geboortedorp fiets," haalt Daniëls als voorbeeld aan, "is dat ik hoe verder ik kom steeds vaker groet."

Dat het dorp toekomst heeft, daar twijfelen ze niet over. De mannen hebben hun eigen dorpen al jaren geleden achter zich gelaten, maar Stapel sluit niet uit dat hij ooit de stad weer inruilt. Daniëls weet het zelfs zeker. Misschien niet zijn geboortedorp, maar: "Ik ben begonnen in een dorp en ik eindig in een dorp."