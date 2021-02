Aantal coronabesmettingen redelijk stabiel, alleen lichte verschuivingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de cijfers zoals die vanmorgen om 10.00 uur zijn vastgesteld door het RIVM en vanmiddag om 15.15 uur zijn gerapporteerd. In de RIVM-cijfers is één nieuwe opname in het ziekenhuis geregistreerd. Het gaat om een coronapatiënt uit de gemeente Terneuzen.

Noord-Zeeland stijgt

Omdat de rapportage van positieve coronatests van dag tot dag kan fluctueren, rekenen we voor iedere dag de zogeheten zevendagenlijn uit voor vier regio's. Dat brengt de onderliggende trends in beeld. Daaruit blijkt dat Noord-Zeeland een licht stijgende lijn vertoont, terwijl de zevendagentotalen van de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen juist dalen.

De toename in de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen, komt met name voor rekening van Tholen. In de onderstaande tabel zie je de door het RIVM gemelde aantal besmettingen per gemeente van de voorgaande dagen.

Nieuwe besmettingen per gemeente volgens de RIVM

Gemeente za 30 jan zo 31 jan ma 1 feb di 2 feb wo 3 feb Borsele 5 4 2 3 1 Goes 7 9 7 4 7 Hulst 7 6 7 2 5 Kapelle 1 4 1 1 0 Middelburg 20 13 14 11 9 Noord-Beveland 8 5 1 0 6 Reimerswaal 4 6 2 1 8 Schouwen-Duiveland 3 8 3 3 8 Sluis 8 5 6 0 2 Terneuzen 13 9 19 9 11 Tholen 8 6 5 4 10 Veere 4 2 0 3 7 Vlissingen 11 12 11 14 20 totaal Zeeland 99 89 78 55 94

Aangezien er grote verschillen zijn in aantallen inwoners is een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Bovendien kun je dan dat aantal besmettingen per inwoner ook vergelijken met de nieuwe drempelwaarden voor risiconiveaus zoals die gehanteerd worden op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Meeste nog altijd in Noord-Beveland

Daaruit blijkt dat Vlissingen weliswaar de meeste besmettingen heeft, maar Noord-Beveland nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Wel is daar de afgelopen dagen het besmettingsaantal naar inwonertal gedaald. Er zijn in de afgelopen dagen 383 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners.

Noord-Beveland is ook de enige gemeente waar het aantal besmettingen boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' ligt. Daarvoor moeten nog altijd in zeven dagen tijd 250 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. Vlissingen zit daar met 225 besmettingen per 100.000 inwoners nét onder.