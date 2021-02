'Testbereidheid gedaald, mogelijk mede door datalek in GGD-systemen'

GGD Zeeland en het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn vorige week 4.808 testen afgenomen, dat is een daling van twintig procent ten opzichte van de week ervoor. De afgelopen weken lag dat aantal rond of boven de 6.000, met de piek van 9.453 tests in de week van 14 december.

Meerdere mogelijke oorzaken

Deze daling in testbereidheid heeft volgens epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland meerdere mogelijke oorzaken, waar het datalek in de GGD-systemen er één van is. "Ik ben er bang voor dat dit wel meespeelt ja", aldus Koop in het radioprogramma Zeeland komt thuis.

Bij meerdere systemen was het vrij makkelijk voor GGD-medewerkers om persoonlijke informatie, van mensen die zich hadden laten testen, te kopiëren. Die gegevens werden vervolgens ook te koop aangeboden op de zwarte markt. De informatie werd gebruikt door oplichters, bijvoorbeeld door zich voor te doen als je bank en zo je inloggegevens voor internetbankieren te ontfutselen.

Minder gewone verkoudheidsvirussen

De zorgen over de privacy spelen dus waarschijnlijk mee, denkt Koop. Maar er zijn meerdere factoren die het aantal afgenomen tests omlaag kan drukken. Zo speelt mee dat door de lockdown niet alleen het coronavirus minder rondgaat, maar ook de gewone verkoudheidsvirussen. "Dus hebben minder mensen klachten en loopt het aantal afgenomen tests dus terug."

GGD VORK

Over de schijnbare brandhaard op Noord-Beveland maakt Koop zich weinig zorgen. Daar is het aantal besmettingen naar inwonertal al meer dan een week erg hoog. De afgelopen dagen stond Noord-Beveland zelfs in de top drie van de landelijke ranglijst van besmettingen per inwoner.

Vertekend beeld

Volgens Koop geeft het relatief kleine aantal inwoners van Noord-Beveland een vertekend beeld. Daardoor kan één uitbraak het aantal besmettingen naar inwonertal al flink opdrijven. "In dit geval waren er besmettingen in meerdere gezinnen en dat dreef dat getal dus behoorlijk op, terwijl het in absolute aantallen uiteindelijk wel meeviel. Verder zie je dat het nu stabiel is en niet groeit, dus daar maak ik me geen zorgen om."

Voor Noord-Beveland was de gemeente Reimerswaal de brandhaard in Zeeland. En daar was wél echt iets aan de hand, zegt Koops. "Uit onderzoek blijkt dat het daar is begonnen met schoolgaande kinderen. Vanuit daar is het over meerdere gezinnen verspreid."

'Flink geëxplodeerd, maar nu weer voorbij'

Vervolgens verspreidde het virus zich volgens Koops via de werksituatie. "In de gemeente Reimerswaal wonen relatief veel mensen die niet thuis kunnen werken. Bovendien zie je in die gemeente relatief grote gezinnen. Dus door al die factoren is het daar flink geëxplodeerd. Maar inmiddels is die uitbraak ook alweer voorbij."

Koops maakt zich meer zorgen over de ontwikkelingen rondom de besmettelijke varianten die nu rondgaan en voor meer nieuwe besmettingen kunnen zorgen. Landelijk gaat het nu bij twee derde van alle besmettingen om de besmettelijkere 'Britse' variant. Koops denkt dat dit percentage in Zeeland mogelijk nog iets hoger ligt.

'Een minder positief beeld'

"Het aantal besmettingen neemt af, dus dat lijkt goed. Maar het aantal afgenomen tests daalt ook, door die lagere testbereidheid. Daardoor blijft het vindpercentage gelijk." Dat is het percentage van de afgenomen tests dat positief is. Volgens Koop voorspelt dat beter wat het daadwerkelijke aantal besmettingen is dan puur het aantal positieve testresultaten. "Het vindpercentage blijft gelijk, dus dat schetst een minder positief beeld."

Aangezien de Britse variant nu de overhand krijgt, verwacht Koop vanaf deze week een stijging in aantallen positieve testresultaten, ondanks de afgenomen testbereidheid. "Nu is de reproductiefactor ongeveer één, dus een coronapatiënt besmet gemiddeld één andere persoon, maar de Britse variant is besmettelijker en heeft dus een hogere reproductiefactor, waardoor de aantallen besmettingen weer gaan oplopen."

'Wachten op lenteweer en hogere vaccinatiegraad'

Toch heeft ze ook hoop. Want volgens Koop verloopt het vaccineren in Zeeland goed. "De vaccinatiebereidheid is hoog. Elke dag worden honderden nieuwe afspraken gemaakt." Ze hoopt dat mede dankzij die vaccins en de geldende coronamaatregelen de druk op de ziekenhuizen binnen de perken blijft. "En dan is het ook wachten op lenteweer en een hogere vaccinatiegraad. Tot die tijd is het een kwestie van nog even volhouden."