Horeca blijft dicht: 'Ik werk nu in de bouw om personeel te kunnen betalen'

Vooral financieel is de sluiting van hun restaurant een zware domper: "We betalen al maanden zelf ons personeel en krijgen daarbij geen steun van de overheid." Om in aanmerking te komen voor steun, moet je aantonen dat je op 1 februari 2020 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met je bedrijf: "Wij stonden drie dagen later ingeschreven en krijgen dus niks. Dat is heel zuur."

Andere baan

Om het personeel en de vaste lasten te kunnen blijven betalen hebben Regine en Jethro allebei tijdelijk een andere baan aangenomen: "Ik werk nu in de bouw en Regine bereidt soepen en salades bij een fruithandel. Ons personeel heeft ook gewoon een hypotheek die moet worden betaald. We werken dus om hen te kunnen betalen. Zelf nemen we genoegen met weinig, dus we redden het net."

Droom in duigen

Toch moet de sluiting niet lang meer duren: "Dit restaurant is echt onze droom en we willen blijven vechten voor die droom. Ons hele gezin is erbij betrokken want ook onze zoon en dochter werken naast hun studie hier in het restaurant. Die droom is op dit moment een nachtmerrie geworden. Ik denk dat we het nog drie maanden kunnen uitzingen en als we dan niet open mogen, dan is het klaar," vertelt Regine.