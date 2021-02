Verdachten drugsboot Breskens langer vast, opvissen drugs vastgelegd op camera

Zoekactie langs Walcherse kust, gestolen motorboot en drugspakketten (foto: Politie en HV Zeeland, bewerkt)

Ze blijven voorlopig dus vastzitten voor het opvissen van meer dan 500 kilo cocaïne op de Noordzee. Op het strand bij Zoutelande spoelde ook een tas aan met 50 kilo cocaïne, vermoedelijk afkomstig van dezelfde lading coke.

Gestolen motorbootje

De drie verdachten werden eind oktober opgepakt op een gestolen motorbootje in de haven van Breskens. Aan boord vond de politie 545 kilo cocaïne, in goed ingepakte blokken met daarop het opschrift 'COVID-19'.

Volgens het OM waren die coke-blokken waarschijnlijk overboord gezet door een vrachtschip dat op weg was naar de haven van Antwerpen en waren de drie opgepakte verdachten verantwoordelijk voor het opvissen ervan.

Versleutelde berichtendienst

De politie was hen op het spoor gekomen na het kraken van de versleutelde berichtendienst Encrochat. Daardoor kon de politie meekijken naar communicatie tussen criminelen op die versleutelde berichtenservice.

Naar aanleiding van die gesprekken heeft de politie de motorboot gezenderd. Er is zelfs met een camera van de Kustwacht vastgelegd hoe de drie verdachten de lading coke opvissen. Nog onduidelijk is wat deze drie mannen precies voor rol hadden in deze operatie. Ook is niet bekend voor welke organisatie ze de partij cocaïne ophaalden.

Niet fysiek aanwezig

Het gaat om een 32-jarige man uit Urk, een 55-jarige man uit Kampen en een Zwollenaar van 31 jaar. Ze waren vandaag niet fysiek bij de zitting. De verdachten uit Kampen en Zwolle keken mee via een videoverbinding. De man uit Urk liet de zitting volledig over aan zijn advocaat.

Het OM denkt het dossier bijna rond te hebben en verwacht dat de zaak binnenkort inhoudelijk behandeld kan worden. De advocaten van de drie verdachten denken daar anders over. Zij komen later met hun onderzoekswensen. De volgende zitting is in mei.

