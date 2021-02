Zes ton nodig voor restauratie eeuwenoud grafmonument

Het grootste probleem is het optrekkende zout vanuit de grond. Volgens Albert Zwerus, lid van de kerkenraad, heeft de graftombe al meer met zou te maken, want tijdens de Watersnoodramp stond het monument onderwater. "Dat deed het beeld geen goed natuurlijk, maar het echte probleem komt door het zout uit de grond."

Deze maand wordt subsidie aanvraagd. "We moeten toch denken aan een bedrag van zes tot zeven ton. Dat kan de kerk niet opbrengen", vertelt Zwerus. Hij hoopt dat de Provincie Zeeland zeventig procent van de kosten kan subsidiëren en dat de resterende dertig procent via andere instanties of donoren bij elkaar gebracht kan worden. "Als de restauratie niet door zou gaan, weten wij niet wat de toekomst is van dit monument."

Rombout Verhulst

Het grafmonument is van ambachtsheer Hieronymus van Tuyll van Serooskerke, gemaakt door de 17e-eeuwse beeldhouwer Rombout Verhulst. Volgens kenners is dit het beste werk van de beeldhouwer, die ook het grafmonument van Michiel Adriaanszoon de Ruyter heeft gemaakt. "Wat hier ligt, daarvan zeggen kunsthistorici dat het een van de mooiste beeldhouwwerken van Nederland is", vertelt Zwerus. "Het zou jammer zijn als dat verloren zou gaan."

Het grafmonument wordt aangetast door zout. (foto: Omroep Zeeland)

Om het monument zoutvrij te krijgen moet het eerst uit elkaar gehaald worden om vervolgens stuk voor stuk alles in een waterbad te leggen om het zout eruit te spoelen. "Dit is een heel tijdrovend project wat wel anderhalf tot twee jaar in totaal kan duren", vertelt Zwerus.

Luister hier het interview met Albert Zwerus.