De Zeeuwse zorg staat op het spel, daarom is er nu de Zeeuwse Zorg Coalitie

Zorgorganisaties Adrz, ZorgSaam, Emergis, SVRZ en verzekeraar CZ lanceren daarom de 'Zeeuwse Zorg Coalitie'. De toenemende vergrijzing zorgt voor grote druk op de zorg in de toekomst. "Nu kunnen we de zorg nog bieden, en dat willen we over tien jaar ook kunnen", zegt directeur René Smit van ZorgSaam, "Zoals we dat nu doen - ieder voor zich - gaan we dat niet redden, we moeten samenwerken."

De personeelstekorten zijn in de hele zorg, in alle zorginstellingen een probleem. "Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden", zegt Emergis-directeur Gerco Blok, "En dat wordt de komende jaren alleen maar moeilijker. Zeeland vergrijst snel en veel jongeren trekken weg."

Het samenwerkingsverband wil 'vanuit één visie' creatieve oplossingen vinden. Waarom kan personeel niet in verschillende organisaties werken? En welke nieuwe digitale vernieuwingen kunnen de zorg vergemakkelijken? "Wat wij hier in Zeeland doen is uniek", zegt ziekenhuisdirecteur René Smit. De instellingen zetten de concurrentie opzij en willen "samen de schouders eronder zetten", aldus zorgbestuurder Angela Bras van SVRZ.

De samenwerkingspartners willen creatieve nieuwe ideeën gaan onderzoeken, zoals het uitwisselen van personeel en het nauwer samenwerken in de acute zorg.

Personeel op meerdere plaatsen inzetten

De instellingen willen schaars personeel beter inzetten, ook bij elkaar. Zo kan een fysiotherapeut uit de ouderenzorg bijvoorbeeld regelmatig een dag ingezet worden in het ziekenhuis. Of een geriater niet alleen in het ziekenhuis, maar vaker in het verpleeghuis. En een verpleegkundige in de ouderenzorg niet alleen bij ene organisatie, maar ook bij de andere. "Dat wordt nog ingewikkeld met CAO's en arbeidscontracten", zegt Angela Bras, "maar dat gaan we met elkaar proberen te organiseren."

Wat met de spoedhulp in de avonden?

Een moeilijke vraag die op tafel ligt: Hoe de spoedhulp organiseren in een uitgestrekt en dunbevolkt gebied waar medisch personeel vaak lang zit te wachten op weinig hulpvragen? Een gezamenlijke commissie gaat zich daarover buigen. "Nu is er een huisarts die spoedbezoeken doet in de avonden en wij van Emergis doen dat ook", zegt bestuurder Gerco Blok, "En dan is er ook nog een ambulancedienst. We gaan kijken of we soepeler met elkaar op kunnen trekken."

Met interesse wordt gekeken naar de zorg in dunbevolkte gebieden in het buitenland, waar huisartsen bijvoorbeeld ook naar psychiatrische patiënten gaan of waar meer verpleegkundigen worden ingezet. "Daar gaan we over nadenken", aldus Blok. en dichterbij huis, op andere plaatsen in Nederland, zijn zogenoemde 'spoedpleinen' opgericht, waar de huisartsen in de avonden nauw samenwerken met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg.

De bestuurders hebben inmiddels al jaren van overleg en onderlinge spanningen achter de rug. Vijf jaar geleden werden de zorgorganisaties al door toenmalig minister Edith Schippers gedwongen om over samenwerking te gaan praten. Het heeft al die jaren niet tot concrete plannen geleid. Onderlinge irritaties en ruzies bleven. Nu zijn de geesten er wel rijp voor, zeggen de bestuurders in koor.

