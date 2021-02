Bloemetje voor Gapingse huishoudens om de moed erin te houden

Alle huishoudens in Gapinge hebben een bloemetje gekregen (foto: omroep zeeland)

De dorpsraad organiseert normaal gesproken eens in de twee maanden een maaltijd voor de dorpelingen. "Maar dat kan nu niet doorgaan", zegt Janny Bil, vrijwilliger bij de dorpsraad. "Toen kwam dit idee voorbij: een beetje zonlicht voor iedereen in donkere tijden".

Hoop en vertrouwen

De plaatselijke bloemkwekerij zorgde voor onder meer een blauwe druif en een narcis in een potje. De dorpsraad maakte een wikkel met de tekst 'Hoop en vertrouwen, dat is wat op dit moment de moed geeft om door te blijven gaan'. "We hebben erg leuke reacties gekregen van de inwoners. Of we dit vaker gaan doen weten we nog niet", zegt Bil.

Blijvende herinnering

Wat ze wel gaat doen, en ze hoopt dat de anderen dat ook doen: de blauwe druif in de tuin planten als die is uitgebloeid. "Zodat die volgend jaar weer gaat bloeien. Als iedereen dat doet, is dat een blijvende herinnering".