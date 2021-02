Goedemorgen! Basischool toch dicht, gratis knolbloemen en zonnige ochtend

Basisschool Sint Anthonius (foto: Google Maps)

Volgens scholenkoepel LPS, met 31 scholen in West-Brabant en Tholen, is er te veel onduidelijkheid over de Britse variant. Ze willen niet dat medewerkers en leerlingen gevaar lopen, omdat het volgens hen nog steeds niet duidelijk is hoeveel risico ze lopen.

Alle huishoudens in Gapinge hebben een bloemetje gekregen (foto: omroep zeeland)

Alle 225 huishoudens in Gapinge kregen afgelopen maandag een potje met knolbloemen van de dorpsraad. Die wilde in deze moeilijke tijden een gebaar naar de bewoners maken. De dorpsraad organiseert normaal gesproken eens in de twee maanden een maaltijd voor de dorpelingen.

"Maar dat kan nu niet doorgaan", zegt Janny Bil, vrijwilliger bij de dorpsraad. "Toen kwam dit idee voorbij: een beetje zonlicht voor iedereen in donkere tijden."

Het grafmonument wordt aangetast door zout. (foto: Omroep Zeeland)

Het grafmonument in de kerk van Stavenisse is hoognodig toe aan een restauratiebeurt. Optrekkend vocht en zout tasten het eeuwenoude marmer aan waardoor het monument ernstig wordt aangetast. Zeker zes ton is er nodig om het beeldhouwwerk ook voor de toekomst te behouden.

Het grootste probleem is het optrekkende zout vanuit de grond. Volgens Albert Zwerus, lid van de kerkenraad, heeft de graftombe al meer met zou te maken, want tijdens de Watersnoodramp stond het monument onderwater. "Dat deed het beeld geen goed natuurlijk, maar het echte probleem komt door het zout uit de grond."

Weer

We krijgen voor de verandering weer eens een mooie dag met vanochtend veel zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag komt er iets meer bewolking en later op de dag is er kans op een bui. De temperatuur stijgt van ongeveer 5, naar 9 á 10 graden. De wind draait in de loop van

de dag naar het zuiden tot zuidoosten.