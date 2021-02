Stukafest niet op rommelige kamers maar achter de computer

Dit jaar kunnen studenten via een livestream genieten van allerlei optredens die vooraf zijn opgenomen op verschillende locaties in Nederland, zoals bijvoorbeeld in de schouwburg van Middelburg. Volgens Carlos van de Kreeke, voorzitter van Stukafest Middelburg, zullen er in elke stad drie optredens worden opgenomen, zodat er een goede kwaliteit gewaarborgd blijft.

Wat is Stukafest? Stukafest is twintig jaar geleden ontstaan in Nijmegen. Een aantal studenten wilde goedkope optredens organiseren op bijzondere locaties. Ze bedachten dat het wel 'cool' zou zijn om het gewoon in een studentenkamer te doen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een evenement in twaalf steden. Middelburg maakt er acht jaar deel van uit.

"Dit houdt dus in dat elke stad drie rondes heeft die tegelijkertijd worden afgespeeld. Het is de bedoeling dat aan het begin van elke ronde de artiesten worden voorgesteld en wie waar speelt. Het publiek kan zelf bepalen in welke stad ze willen beginnen en in welke volgorde de optredens worden bekeken. De optredens duren zo'n twintig minuten."

Crowdfunding

Er zijn vanuit de organisatie meerdere teams in het leven geroepen om allerlei randzaken te regelen. Zoals de opbouw van de livestream, locaties regelen, promotie van het festival en de bekostiging. Het team dat voor dat laatste verantwoordelijk was, heeft gekozen om een crowdfunding te starten.

"Het is namelijk in deze tijd erg moeilijk om bij fondsen en sponsoren aan te kloppen voor geld. Een crowdfundingsactie leek ons de beste optie om uiteindelijk alles te kunnen financieren. En dat is uiteindelijk ook gelukt."

We zoeken met Stukafest naar verbinding tussen studenten en de Middelburgers." Carlos van de Kreeke - voorzitter Stukafest Middelburg

Gina en Hannah, beiden student aan de UCR in Middelburg, treden dit jaar op met een dansact. Ze zijn natuurlijk blij dat ze zijn uitgenodigd, maar vinden sowieso het concept van het festival erg goed. Hannah: "Het is een festival dat toegankelijk is voor iedereen. En studenten komen in aanraking met voorstellingen waar ze normaal gesproken niet naartoe zouden gaan.

Andere energie

Ze zijn zich er wel van bewust dat een optreden voor een camera totaal anders is dan wanneer je moet dansen in een kleine, volle studentenkamer. Gina: "De energie is anders, want er is geen publiek. Maar aan de andere kant heb je nu de ruimte en de mogelijkheid om het decor mooi uit te lichten en wanneer er iets fout gaat, kunnen we het overdoen."

Hannah vervolgt: "We vinden het sowieso te gek dat we na bijna een jaar weer kunnen en mogen optreden, ook al is het publiek niet live in de zaal aanwezig, maar aan de andere kant van de lens. Niet erg, we dansen gewoon de kamers in."

Optreden in een studentenkamer (foto: Stukafest Nederland)

Het doel van Stukafest is in de loop der jaren volgens Carlos veranderd. "Het gaat niet meer zozeer om het organiseren van goedkope optredens voor studenten op bijzondere locaties. Tegenwoordig proberen we vooral contact te leggen en verbinding te zoeken met de inwoners van een stad."

"Stukafest is niet alleen maar voor de student, iedereen is welkom." De organisatie hoopt dat inwoners op deze manier een ander beeld krijgen van studenten en dat er nieuwe connecties ontstaan in een stad.

Een optreden in een studentenkamer (foto: Rob van Doggenaar)

Stukafest 2021 vindt deze maand plaats, waarbij de verschillende livestreams elke vrijdag te zien zijn. Stukafest Middelburg zal samen met Tilburg en Nijmegen op vrijdag 5 februari deze editie van Stukafest 2021 openen.

